Clădire cu 67 de etaje din Dubai Marina, cuprinsă de flăcări. Aproape 4000 de oameni erau în interior: ”A fost ceva înfricoșător!”

Mii de oameni cazați într-un ”zgârie nori” cu 67 de etaje din Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite, au trecut prin clipe dramatice seara trecută, după ce această clădire a fost cuprinsă de flăcări gigantice. Din fericire, nu au existat victime.

Incendiu masiv într-un zgârie-nori de 67 de etaje din Dubai: aproape 4000 de evacuați din clădire

Acest incendiu masiv a cuprins vineri, în jurul orei locale 21.30, o clădire cu 67 de etaje din Dubai Marina. Autoritățile au luat decizia de a evacua aproape 4000 de persoane.

Potrivit unui raport al , sute de chiriași au spus că alarmele de incendiu nu au funcționat și că au știut despre incendiu doar atunci când au simțit miros de fum sau au primit apeluri de la prieteni. , așa că unii au fost nevoiți să folosească lifturile pentru a ieși. Mulți au stat afară toată noaptea înainte de a găsi un loc de cazare.

”Eram la etajul 24 cu soția mea când am simțit miros de ars în jurul orei 21:45”, a declarat un bărbat cazat în clădire, pentru publicația citată. ”Am verificat apartamentul nostru, dar nu am găsit nimic. De pe balcon, am văzut pompieri și oameni afară. Un prieten a sunat și a spus că nu poate intra din cauza incendiului. Securitatea ne-a spus să plecăm doar atunci când i-am chemat”.

”Soția mea a amețit din cauza fumului. Am așteptat afară aproape 45 de minute înainte de a rezerva un alt hotel. Mai târziu, am văzut flăcări la etajele superioare. A fost ceva înfricoșător”, a mai spus rezidentul.

Pompierii au intervenit prompt și au stins incendiul. Alte clădiri evacuate

au fost trimise imediat în zonă. Pompierii au stins incendiul la clădirea cu 67 de etaje la aproape o oră după ce a izbucnit.

”A fost îngrozitor. Dormeam când s-a întâmplat. Am reușit cumva să ieșim la timp”, a spus un alt rezident. ”Pompierii au făcut o treabă lăudabilă, dar nu știu dacă a mai rămas ceva din bunurile noastre”, adaugă acesta.

🚨 Massive fire engulfs 67-storey Dubai skyscraper! Nearly 4,000 safely evacuated from Marina Pinnacle. No casualties reported. Rescue teams act fast! 🔥 — Sourabh (@vellasrv)

În aceste momente, mulți locatari ai blocului încă încearcă să contacteze securitatea clădirii pentru noutăți despre locuințele lor. Unii rămân în hoteluri, în timp ce câțiva au fost spitalizați după ce au inhalat fum. ”Încă nu știm dacă apartamentul nostru este sigur. Încerc să contactez securitatea clădirii de dimineață”, a spus Ashley, o chiriașă a clădirii. ”Deocamdată, stăm la un hotel, suntem recunoscători că am reușit să scăpăm. Unii dintre vecinii noștri au fost duși la spital din cauza fumului”.

Ahmed, un locatar al unei clădiri alăturate, a spus că și el a trebuit să părăsească blocul, ca măsură de siguranță. ”Locuiesc la etajul 16 al MAG 218”, a declarat el pentru Khaleej Times. ”Ni s-a cerut să evacuăm dimineața devreme. Fumul a intrat pe coridorul meu dis-de-dimineață, așa că mi-am făcut o geantă mică și m-am grăbit afară folosind scările. Acum stau la un prieten din apropiere. Nu este doar turnul afectat; toți cei din zonă au fost afectați”.