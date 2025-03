Clădire cu cinci etaje, prăbușită într-un oraș din Italia. Pompierii sunt în căutarea supraviețuitorilor

O clădire cu cinci etaje s-a prăbușit în orașul Bari, Italia, iar pompierii caută cu disperare supraviețuitori sub dărâmături. Clădirea a fost evacuată anul trecut din cauza structurii slăbite, însă o femeie de 72 de ani a refuzat să își părăsească apartamentul. Astfel, în momentul , femeia era în incinta locației.

Pompierii continuă să o caute pe femeia în vârstă de 72 de ani, despre care se știe că locuia încă în clădire, în ciuda faptului că aceasta fusese evacuată anul trecut. Femeia, care refuzase să își părăsească apartamentul de la etajul patru, a fost auzită pentru ultima oară chiar de salvatori, iar telefonul său încă sună sub dărâmături. Pompierii cred că în locul în care s-a aflat s-ar fi putut forma un gol care i-ar fi permis să supraviețuiască prăbușirii.

„Se aude telefonul ei cum sună”, au transmis pompierii, însă în ultimele ore, vocea femeii nu a mai fost auzită. Salvatorii se chinuie să îndepărteze cu grijă molozul, pentru a nu destabiliza structura ruinelor. Autoritățile au evacuat 80 de persoane din clădirile învecinate, de teama unor daune structurale. La locul accidentului sunt și specialiști care inspectează zona pentru a se asigura că nu există riscul unor prăbușiri.

Trecătorii, terifiați de sunetul prăbușirii

, martorii spun că uneori, oameni fără adăpost intrau în clădire pentru a se adăposti. În acest context, pompierii nu exclud posibilitatea ca sub dărâmături să fie mai multe victime. Trecătorii sunt șocați de cele întâmplate și speră ca pompierii să reușească să scoată cât mai mulți supraviețuitori din clădire.

„Mă îndreptam spre mașină, parcată aproape de clădire. Deodată, am auzit un scârțâit, un zgomot surd care mi-a înghețat sângele. Apoi, ca un fulger, am văzut material căzând. Restul s-a întâmplat într-o clipă: am avut doar timpul necesar să fiu lucid și să fug, dar imediat după aceea, totul s-a prăbușit. A fost înfricoșător, un scenariu apocaliptic”, povestește un trecător care se afla în apropiere în momentul prăbușirii. Imaginea acelui moment este clară: „Praf peste tot, oameni care țipau, care fugeau în toate direcțiile”.