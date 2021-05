Clădirea Associated Press din Gaza, distrusă în urma unui atac aerian israelian. Video

Clădirea Associated Press din Gaza a fost distrusă în urma unui atac israelian. Aceasta s-a prăbușit sub ochii trecătorilor, care au fost martori la un nor negru de fum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un atac israelian a distrus în totalitate o clădire cu 12 etaje, în care se aflau birourile agenției Associated Press, dar și ale altor agenții de media. Acesta este considerat a fi un pas al armatei de a împiedica accesul la informație.

Clădirea Associated Press din Gaza, distrusă

Din fericire, armata a anunțat oamenii care lucrau acolo că este necesar să evacueze întreaga clădire, cu o oră înainte de atac. În aceeași clădire cu 12 etaje se afla și sediul televiziunii Al-Jazeera.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tot în același imobil care a fost demolat în urma atacului aerian israelian se aflau și apartamente rezidențiale, dar și alte birouri ale unor companii.

Până în acest moment, nu a fost dată nicio explicație pentru motivul acestui atac, țintit asupra presei. Mai multe avioane militare israeliene au bombardat cu rachete clădirea.

ADVERTISEMENT

Postul de televiziune Al-Jazeera, finanțat de guvernul din Qatar, care a fost victima israelienilor, a transmis un mesaj prin care spune că nu va fi redus la tăcere sub nicio formă.

„Acest canal nu va fi închis. Al-Jazeera nu va fi redusă la tăcere. Vă putem garanta asta chiar acum”, au transmis reprezentanții companiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceasta a transmis în direct cum se prăbușea clădirea de 12 etaje, în direct, acesta fiind un mesaj în sine pentru atacatori.

BREAKING — Israel strike destroys a building that housed AP and Al Jazeera news bureaus in Gaza. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Building was evacuated after Israeli notice pic.twitter.com/FfcO7rLtUB ADVERTISEMENT — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 15, 2021

Nu se știe numărul victimelor acestui atac

Serviciile secrete israeliene au anunțat că aici s-ar fi aflat un sediu al organizaţiei islamiste Hamas, cu centre cibernetice și de comunicații, acesta putând fi un motiv pentru acest atac cu rachete, transmite apnews.com.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, nu se știe care este numărul victimelor acestui atac aerian israelian. Dar, acestea nu vor înceta aici, a anunțat filiala militară a Hamas.

„După bombardarea unui turn civil din Gaza, locuitorii din Tel Aviv şi din centrul Israelului trebuie să se pregătească”, a declarat Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin Al-Qassam.

Confruntările dintre armata israeliană și grupurile islamistice din Fâșia Gaza sunt în toi. Bilanțul victimelor este de 139 de morți și circa 1.000 de persoane rănite pe teritoriul Palestinei. În Isarel este vorba despre 570 de răniți și zece morți.