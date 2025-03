Clădirea istorică din București care a fost transformată în cel mai scump și mai luxos hotel din România. Cât costă o noapte de cazare

Astăzi, se inaugurează cel mai scump hotel din România. Situată în inima Bucureștiului, bijuteria arhitecturală este pregătită să primească primii oaspeți. Prețurile pentru o noapte de cazare nu sunt pentru toate buzunarele.

Astăzi, 24 martie, se deschide cel mai scump hotel din România

24 martie este o zi importantă pentru București. Astăzi se deschide publicului unul dintre cele mai vechi hoteluri din Capitală. De-a lungul timpului, clădirea din inima orașului i-a avut ca oaspeți pe Constantin Brâncuși, Octavian Goga și pe împăratul Austriei Franz Josef.

își va deschide astăzi ușile pentru oaspeții săi. Situat la intersecția Calea Victoriei cu Bulevardul Regina Elisabeta, hotelul boutique este o adevărată bijuterie pentru București, dar și pentru România.

Corinthia Grand Hotel du Boulevard este, în momentul de față, . Pentru restaurarea sa, au fost aduse echipe din Franța, care au fost atente să păstreze toate detaliile arhitecturale și nu numai. În prezent, proprietarul hotelului este Niro Investment, compania fiilor omului de afaceri Nicolae Dumitru.

Cât costă o noapte de cazare la Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Inițial, Corinthia Grand Hotel du Boulevard a fost programat pentru deschidere în 2019. Chiar dacă momentul inaugurării a suferit o întârziere de câțiva ani, se pare că a meritat așteptarea.

Hotelul pune la dispoziția oaspeților 30 de suite, iar prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 500 de euro și pot ajunge la 2.500 de euro. În ciuda tarifelor piperate, directorul general a susținut că se așteaptă la un grad de ocupare de 70% încă din primul an de funcționare.

Fiind vorba despre cel mai scump hotel din România, oaspeții care îi vor trece pragul vor avea un profil high-end. Și anume, vorbim despre persoane cu potențial financiar, care fie vin în București pentru afaceri, fie pentru vacanțe.

”Frumusețea proiectului este că am păstrat totul, am lucrat îndeaproape cu autoritățile, cu municipalitatea, este o clădire monument, este un proiect care, desigur, are o valoare comercială, dar care are multe elemente istorice. Ne bucurăm că am reușit să aducem clădirea la gloria de odinioară. Pentru primul an de operare ne așteptăm la un grad de ocupare de 65-70%.”, a declarat pentru Jean Pierre Mifsud, directorul general al hotelului.

Istoria clădirii Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Clădirea a fost inaugurată în 1867 și este una dintre cele mai frumoase clădiri din București. Aceasta a fost proiectată de arhitectul român Alexandru Orăscu, iar construcția sa poartă semnătură bijutierului Jacques Herdan. Marele salon al hotelului a fost inaugurat în 1905 și a devenit în scurt timp un simbol al eleganței.

În clădirea actualului Corinthia Grand Hotel du Boulevard au fost montate, în 1912, primele lifturi din București. De-a lungul timpului, a avut mulți oaspeți de seamă, printre care și Constantin Brâncuși. Sculptorul a locuit aici după ce s-a întors din Franța.

Corinthia Grand Hotel du Boulevard avea, în 1937, manageri internaționali. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, clădirea a servit drept cartier general al armatei germane. Ulterior, în anii ’50, clădirea hotelului a devenit Palat al Culturii.