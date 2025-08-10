Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare

În București există o mulțime de clădiri emblematice de care poate mulți nu știau. Iar cel mai bun exemplu este chiar clădirea simbol unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza.

Este vorba despre Hotelul Concordia. Ai mai auzit de el până acum? Imobilul se află , pe strada Smârdan, iar odată cu trecerea timpului a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Care este însă povestea locului? În această clădire, mai exact, la etajul 1, în camera 5, a avut loc întâlnirea istorică care avea să decidă Unirea Principatelor Române din 23-24 ianuarie 1859 prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan-Cuza.

La acel moment, atât liberalii cât și conservatorii au decis să-l susțină de comun acord pe colonelul . Asta în contextul în care cu câteva zile înainte, acesta a fost ales domnitor și în Moldova.

Planul politic de la acel moment era ca prin dubla-alegere, cele două principate să se unească. Deși conservatorii nu doreau să-i ofere sprijin lui Cuza, iată însă că lucrurile s-au schimbat în acea noapte.

„În seara de 23 ianuarie, deputații partidei naționale s-au întâlnit într-o sală a hotelului Concordia pentru a discuta despre posibilii candidați. Majoritatea conservatoare le-a transmis celor din partida națională (n.r. -liberalii) că ea renunță la candidații lor dacă și cealaltă tabără renunța la favoriții săi”, scria istoricul Constantin C. Giurescu.

Când a fost inaugurat Hotelul Concordia

Hotelul Concordia a fost inaugurat în anul 1852. Iar după lungi negocieri între conservatori și partidul Națională, s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza. Totuși, istoria imobilului este una destul de zbuciumată.

Mai exact, clădirea a fost afectată de două incendii. Unul dintre ele s-a produs în 1884, iar la acea vreme, hotelul a ars aproape în totalitate. Ulterior, în 1901, un alt incendiu a avut loc.

Hotelul Concordia a fost însă reabilitat de fiecare dată. Astfel, acesta și-a continuat activitatea până după cel de-al Doilea Război Mondial. Hotelul a fost naționalizat în 1948, iar din acel moment a intrat în administrația ICRAL (Întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrare Locativă).

Cum a ajuns Hotelul Concordia în paragină

Când s-a produs însă declinul total? Odată administrat de ICRAL, în cadrul hotelului au fost amenajate până la Revoluție locuințe muncitorești, modeste. Acestea erau destinate „poporului” la acea vreme, arată Bucureștii Vechi și Noi.

După 1989 însă, clădirea a fost retrocedată, iar mai apoi vândută în anul 2003. Ulterior, hotelul a avut mai mulți proprietari, dar nimeni nu s-a gândit să reabiliteze acest monument istoric.

Având în vedere că întreaga clădire a continuat să se degradeze, în 2012 aceasta a fost acoperită cu plăci de beton. Pericolul prăbușirii a devenit din ce în ce mai mare, drept urmare, autoritățile au luat măsuri.

Ce se întâmplă acum cu Hotelul Concordia

În 2019 însă, a fost acordată o autorizație de renovare și repunere în funcțiune a hotelului. Astfel, în anul 2020, actualii proprietari au și început lucrările. Deși proiectul urma să fie finalizat în 2022, termenul a fost prelungit.

Cu alte cuvinte, deși Hotelul Concordia se zbate să renască din propria cenușă, apar piedici, iar restaurarea totală pare că nu se mai termină. Cât despre planurile actualilor proprietari, aceștia nu doresc ca această clădire să aibă un rol cultural.

Mai exact, în momentul în care lucrările de reabilitare vor fi finalizate, clădirea va deveni un hotel, cu un nume istoric. Nu este clar însă când vor fi finalizate cu adevărat lucrările.