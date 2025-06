Clădirea simbol dintr-un mare oraș al României, gata să renască din ruină. E o adevărată bijuterie arhitecturală

Una dintre clădirile emblematice ale României este pe punctul de a renaște din propria cenușă. Situată pe litoralul românesc, bijuteria arhitecturală va fi readusă la viață, în curând.

Una dintre cele mai faimoase clădiri din Constanța este pe punctul de a renaște

România se poate lăuda cu multe clădiri emblematice, unele dintre ele fiind adevărate bijuterii arhitecturale. Astfel de comori se regăsesc în toată țară, iar una dintre ele se află chiar pe litoralul românesc. După ani de zile în care a fost dată uitării, acum se pregătește pentru un nou destin.

va renaște din propria cenușă. Clădirea a fost pusă la vânzare pentru suma de 3.5 milioane de euro. Dacă va fi cumpărată, tranzacția va reprezenta un pas important atât pentru construcție în sine, cât și pentru toată Dobrogea.

Povestea Casei Hrisicos

Casa Hrisicos este una dintre . Proiectată în stil eclectic de către arhitectul francez Louis Givert, Casa Hrisicos a fost ani la rând un adevărat simbol al măreției arhitecturale. Bijuteria a fost ridicată în anul 1900 de negustorul Gheorghe Hrisicos al cărui nume îl și poartă, de altfel.

Casa Hrisicos are influențe neoclasice cu accente Art Nouveau. Are trei subsoluri, parter, mezanin și două etaje. Cu o deschidere generoasă spre Piața Ovidiu și strada Traian, casa din inima Constanței este o adevărată filă de istorie și de identitate a zonei, un adevărat obiect de patrimoniu.

În trecut, în perioada sa de glorie, Casa Hrisicos a fost centrul de întâlnire al personalităților marcante ale vremii. Printre cei care i-au trecut pragul s-au numărat I. L. Caragiale, Al. Vlahuță sau Dobrogeanu Gherea. De asemenea, politicieni importanți, precum Take Ionescu sau Barbu Ștefănescu Delavrancea s-au folosit de balconul emblematic al clădirii.

Casa Hrisicos a ars în incendiul din 2020

În urmă cu 5 ani, destinul Casei Hrisicos avea să se schimbe radical. Un incendiu puternic a izbucnit, iar flăcările aproape că au mistuit complet bijuteria arhitecturală. Pompierii și constănțenii au acționat la timp pentru a o salva. Ulterior, Casa Hrisicos a căpătat o altă față.

Din locul de congruență al istoriei, politicii și literaturii, bijuteria din inima Constanței a fost transformată radical. Casa emblematică a fost renovată și a devenit un hotel de 4 stele cu 23 de camere. La momentul acela, s-a spus despre ea că este ”primul hotel 360 smart”. Adică, un hotel unde istoria s-a împletit cu accentele moderne.

Cât costă cazarea în camerele istorice din Casa Hrisicos

În prezent, Casa Hrisicos încă este activă pe site-urile de rezervări. Există o pagină dedicată ofertei de cazare, unde sunt prezentate toate camerele. Prețurile nu sunt deloc pentru buzunarele tuturor, astfel că cineva vrea să stea o noapte în această bijuterie arhitecturală, va trebui să bage mâna adânc în buzunar.

Casa Hrisicos are mai multe tipuri de camere. Și anume, Deluxe King Room, Deluxe Family Room, Square View Executive King și Square View Junior Suite with Balcony. Prețurile pornesc de la 1205 lei pentru două nopți, pentru Deluxe King Room și pot ajunge la 1590 de lei pentru două nopți, pentru Square View Junior Suite with Balcony.

Bijuteria din inima Constanței este din nou la răscruce

În prezent, Casa Hrisicos se află în posesia Hollingworth Resort SRL. Din nefericire, această firmă este în insolvență, ceea ce înseamnă că destinul emblematicei clădiri din Constanța este din nou pus sub semnul întrebării.

Tocmai de aceea, acum că a fost scoasă la vânzare, casa așteaptă un viitor investitor care să valorifice la maximum potențialul său. Astfel, Casa Hrisicos ar putea deveni un adevărat reper cultural, care ar putea contribui la dezvoltarea turismului în Constanța.