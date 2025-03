Clădirea unică din București care a adăpostit, în secret, o lojă masonică. I se mai spune Casa cu Sfinx, are o arhitectură spectaculoasă, dar mulți trec pe lângă ea fără să-i știe povestea

Clădirea unică din București, care are o istorie fascinantă. Mii de persoane trec zilnic pe lângă ea, fără să îi acorde atenție. În trecut, a adăpostit o lojă masonică.

Casa cu Sfinx din București a reînviat din propria cenușă

București este un oraș care abundă de comori arhitecturale. Pentru locuitori, acestea sunt o normalitate și aproape că nu mai prezintă interes. Mii de bucureșteni trec zilnic pe lângă clădiri ”bijuterie”, fără să le cunoască povestea și trecutul.

În inima Capitalei, . Pentru a-i admira detaliile și arhitectura, este nevoie să îți ridici ochii către cer. Astfel, îți vei delecta privirea cu una dintre cele mai frumoase și mai interesante clădiri din București.

, pe strada Slănic. De departe, cea mai interesantă parte a sa este cupola pe care se regăsește un grup uimitor de statui. Acestea poartă semnătură marelui sculptor Dimitrie Paciurea.

Grupul de statui înfățișează un sfinx și alte două personaje mitologice. Cele trei statui nu fac decât să amplifice misterul casei și să îi determine pe mulți să se întrebe: ”Pentru cine a fost construită Casa cu Himeră?”

Un arhitect de origine italiană a readus la viață Casa cu Himeră din inima Bucureștiului

Casa cu Himeră a renăscut din propria cenușă, grație arhiectului italian Leonardo Rossi. Acesta a restaurat-o și a transformat-o în reședința familiei sale. în 2017, proiectul ”Casa cu Rotondă” a fost nominalizat la ”Anuala de Arhitectură din București. Potrivit , nici până în prezent nu se cunoaște identitatea arhitectului francez care a proiectat-o.

Casa cu Himeră se află în Lista Monumentelor. Potrivit sursei menționate, aceasta ar fi fost ridicată între 1911 și 1928, iar proprietarul său a fost un ”un cizmar cu atelier și magazin de cizmărie de lux”.

Casa a fost restaurată cu mare atenție, iar procesul a început în 2012 și a fost finalizat în 2014. Potrivit arhitectului Leonardo Rossi, interiorul a mai avut și el nevoie de încă 2 ani pentru a fi refăcut.

Leonardo Rossi a ajuns în București în anul 1999. După ce a câștigat un concurs de arhitectură, Rossi a primit propunerea de a lucra la o multinațională din Capitală. Clădirea cu Sfinx i-a atras imediat atenția și i-a remarcat potențialul uriaș.

Pe tot parcursul renovării și restaurării, arhitectul a încercat să afle mai multe despre foștii proprietari, dar și despre așa zisa lojă masonică pe care a găzduit-o Casa cu Sfinx. Potrivit lui Leonardo Rossi, indiciile au fost evidente și numeroase.

”A fost o lojă masonică cu siguranță, clădirea nu se află pe str. Slănic cum este acum, ci pe str. Scaune. Am aflat dintr-o anume arhivă, nu am însă dovezi scrise. Am descoperit multe indicii masonice în interiorul clădirii, am găsit în mod clar elementele unei loje. Este foarte interesant că până și orientarea acestei clădiri a fost gândită după principiile și simbolistica masonică.”, a spus arhitectul, pentru .