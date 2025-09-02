„Clar de tot! Fără dubii!”. Marius Șumudică, verdict tranșant după scandalul de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB 2-2

, a fost unul extrem de tensionant. după finalul partidei. Marius Șumudică a analizat prestația arbitrului și a dat verdictul.

Șumudică e convins. Ce a spus despre deciziile lui Colțescu în CFR Cluj – FCSB 2-2

Derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2 a lăsat loc multor interpretări, la nivelul deciziilor de arbitraj. Ambele tabere au avut ceva de reproșat după fluierul final, campioana en-titre reclamând chiar că i-au fost refuzate două lovituri de la 11 metri în repriza secundă.

Marius Șumudică a urmărit partida și s-a convins. Tehnicianul român a spus fără dubii că FCSB a fost privată de un penalty la faza în care Alibec a fost tras de tricou în careu, dar și la faza în care Păun a deviat o minge în corner cu mâna.

„La Alibec, penalty clar și penalty la Păun, e clar!”

„Un joc viu, disputat, u-n joc cu un ritm peste nivelul campionatului în momentul de față. Ritm, e adevărat că și clima ți-a permis, acolo plouă, nocturna te ajută, sunt doi factori care… Te aduc la nivelul respectiv. Plus că se întâlneau două echipe rănite, să zic așa, în orgoliu, din cauza faptului că una că a ieșit din Europa, cealaltă din cauza parcursului, care pentru mine, al FCSB-ului mă refer, este un parcurs inconstant.

Eu cred că au avut o șansă extraordinar de mare ca să acceadă în grupele Champions League în acest an, deci au avut șanse mari, mari de tot, nu știu când se vor mai întâlni cu șansa asta, și atunci a fost un meci viu disputat, fiecare vrea să demonstreze și Colțescu un meci greu de dus la bun sfârșit, nu i-a fost ușor, nici celor din camera VAR, unele decizii care… sunt interpretabile. Într-un final, avantaj Craiova, avantaj Rapid!

(n.r. – Despre arbitrajul lui Sebastian Colțescu) Penalty la Alibec, clar de tot. Clar de tot, penalty clar de tot la Alibec, penalty clar și penalty la Păun, e clar!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

