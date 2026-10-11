De nicăieri! Singurul fotbalist care a câștigat Liga Campionilor cu trei echipe diferite revine în fenomen după șapte ani!

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Ajuns la vârsta de 50 de ani, Clarence Seedorf, fostul mare fotbalist olandez, a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al celor de la Corinthians, clubul brazilian pentru care evoluează în prezent cel mai mare marcator din istoria „Portocalei Mecanice”, Memphis Depay. Acesta a semnat un contract valabil până la finalul anului 2027, revenind astfel în antrenorat după o pauză de șapte ani.

Clarence Seedorf este noul antrenor al lui Corinthians!

Anunțul oficial a fost făcut chiar de clubul brazilian, pe pagina oficială de X. Tot acolo a fost precizată și durata contractului, acesta urmând să fie valabil până la finalul anului viitor: „Clarence Seedorf este noul antrenor al lui Corinthians! Antrenorul neerlandez ajunge la Timão cu un contract valabil până la sfârșitul anului 2027. Fii binevenit, Seedorf!” – a fost mesajul postat de Corinthians.

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Ultima experiență pe banca tehnică a lui Seedorf s-a sfârșit în 2019, atunci când a părăsit rolul de selecționer al primei reprezentative din Camerun. El și-a început cariera de antrenor la AC Milan, odată cu sezonul 2013/2014. De asemenea, în CV-ul său de tehnician se mai regăsesc și alte două echipe de club, și anume Deportivo A Coruna (2018), respectiv FC Shenzhen (2016).

„Este o onoare să accept această provocare, dar și o responsabilitate uriașă. Sunt aici pentru a da totul și pentru a construi o echipă care să lupte pentru fiecare minge, fiecare minut și fiecare victorie”, a declarat Clarence Seedorf la prezentarea oficială.

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Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️ Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼 Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ #BemVindoClarenceSeedorf

#VaiCorinthians https://t.co/KSwENOc7Pq — Corinthians (@Corinthians)

Clarence Seedorf este singurul fotbalist care a câștigat Liga Campionilor cu trei echipe diferite!

De-a lungul carierei sale impresionante de fotbalist, Clarence Seedorf a evoluat pentru unele dintre cele mai importante cluburi din lume, precum Real Madrid (1996-2000), AC Milan (2002-2012), (2000-2002) sau Ajax Amsterdam (1992-1995). De asemenea, acesta a bifat și 87 de selecții pentru prima reprezentativă a „Portocalei Mecanice”, între 1994 și 2008, timp în care a izbutit să înscrie 11 goluri.

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În total, Seedorf a cucerit 19 trofee la nivel colectiv, printre acestea regăsindu-se și patru Ligi ale Campionilor. Două dintre ele au fost câștigate alături de AC Milan (2002/2003, 2006/2007), iar celelalte au fost adjudecate în tricoul lui (1997/1998), respectiv în cel al lui Ajax (1994/1995). Astfel, olandezul a devenit primul și singurul fotbalist care a ridicat „urecheata” cu trei cluburi diferite.