Clasament LIVE Conference League. Cum se califică Universitatea Craiova: toate calculele

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își joacă în această seară șansa la calificare în primăvara europeană a Conference League. Oltenii trebuie să termine în primele 24 de echipe pentru a-și asigura un loc la baraj, iar totul se va decide începând cu ora 22:00, atunci când încep toate cele 18 meciuri ale zilei.

Universitatea Craiova are calificarea în primăvara europeană la mâna ei. Un egal cu AEK Atena poate să fie suficient

și ocupă, înainte de meciul cu AEK Atena, locul 23 în ierarhia competiției. O victorie pe terenul echipei din Grecia înseamnă automat calificarea în fazele superioare.

ADVERTISEMENT

Și un egal este un rezultat care i-ar mulțumi pe olteni, întrucât ar ajunge la 8 puncte, iar doar un dezastru ar face ca echipa lui Filipe Coelho să fie trimisă sub locul 24, mai ales că formațiile cu care Craiova se luptă pentru calificare vor avea, la rândul lor, partide complicate.

Oltenii se pot califica la baraj și dacă pierd meciul cu AEK Atena

În schimb, o înfrângere ar complica serios calculele, întrucât, în cazul în care oricare două echipe aflate mai jos în clasament decât Universitatea Craiova, care încă mai au matematic șanse la calificare, ar câștiga, ar trece peste formația din Bănie.

ADVERTISEMENT

Lincoln, KuPS, Zrinjski și Breidablik. Acestea trebuie să își câștige meciurile din ultima rundă pentru a spera la o calificare la baraj.

ADVERTISEMENT

Totuși, situația Universității Craiova nu este una critică. Oltenii ar putea merge mai departe și în cazul unei înfrângeri, întrucât echipele mai slab clasate în ierarhie vor juca în ultima rundă cu adversari extrem de complicați, iar surprizele par greu de realizat.

Meciurile care pot decide calificarea Universității Craiova în primăvara europeană

Crystal Palace – KuPS

Legia – Lincoln

Strasbourg – Breidablik

Zrinjski – Rapid Viena

În cazul unei înfrângeri la Atena, Universitatea Craiova nu este automat eliminată, însă calificarea devine dependentă de rezultatele altor meciuri. Mai exact, oltenii merg mai departe dacă minimum 3 din cele 4 condiții externe se îndeplinesc.

ADVERTISEMENT

Lincoln pierde în deplasare cu Legia Varșovia

KuPS pierde în deplasare cu Crystal Palace

Zrinjski pierde pe teren propriu cu Rapid Viena

Breidablik nu câștigă în deplasare cu Strasbourg

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova la baraj? Cum funcționează împerecherea

Tot în această seară, în cazul în care Universitatea Craiova va reuși să termine în primele 24 de echipe din faza principală a Conference League, oltenii își vor afla și adversarul din baraj. UEFA a publicat pe site-ul oficial metodologia tragerii la sorți, iar lucrurile sunt destul de simple.

Sistemul folosit încă din sezonul precedent face ca împerecherea din faza barajului să fie una destul de clară. Concret, echipele de pe locurile 1-8 merg direct în optimi, iar formațiile clasate de la poziția a 9-a în jos se vor duela cu cele care au terminat cel mai jos în ierarhie.

Astfel, dacă Universitatea Craiova va încheia pe unul dintre locurile 23 sau 24, va juca în primăvara europeană, la baraj, cu ocupanta locului 9 sau 10. Mai mult, echipa din Bănie își poate afla încă de pe acum și unul dintre potențialii adversari din optimile de finală.

Loc în clasament KO Play-Off Optimi de finală 1–2 Nu joacă Întâlnesc câștigătorii duelurilor 15–18 sau 16–17 3–4 Nu joacă Întâlnesc câștigătorii duelurilor 13–20 sau 14–19 5–6 Nu joacă Întâlnesc câștigătorii duelurilor 11–22 sau 12–21 7–8 Nu joacă Întâlnesc câștigătorii duelurilor 9–24 sau 10–23 9–10 Joacă împotriva locurilor 24-23 Dacă se califică, joacă cu locurile 7–8 11–12 Joacă împotriva locurilor 22-21 Dacă se califică, joacă cu locurile 5–6 13–14 Joacă împotriva locurilor 20-19 Dacă se califică, joacă cu locurile 3–4 15–16 Joacă împotriva locurilor 18-17 Dacă se califică, joacă cu locurile 1–2 17–18 Joacă împotriva locurilor 16-15 Dacă se califică, joacă cu locurile 1–2 19–20 Joacă împotriva locurilor 14-13 Dacă se califică, joacă cu locurile 3–4 21–22 Joacă împotriva locurilor 12-11 Dacă se califică, joacă cu locurile 5–6 23–24 Joacă împotriva locurilor 10- 9 Dacă se califică, joacă cu locurile 7–8 25–36 Eliminate Eliminate

Echipa care a terminat mai sus în clasamentul general este considerată cap de serie și beneficiază de retur pe teren propriu. Oltenii vor juca, cel mai probabil, pe teren propriu în prima manșă a barajului.