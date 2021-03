Clasamentele WTA și ATP, date peste cap de noile reguli: “E un dezastru!” Pe ce loc ar fi fost Simona Halep

WTA și ATP au decis să facă unele modificări la modul de calculare a clasamentelor, pe perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, jucătorii își pot păstra punctele acumulate pe parcursul anilor precedenți. Inclusiv din 2019, în cazul în care acele rezultate sunt peste cele din 2020, sau 2021.

Noile reguli trebuie să vină în ajutorul jucătorilor care nu pot participa la competiții din cauza problemelor legate de coronavirus. Fie restricții, sau infectări. Doar că a creat câteva situații absolut incredibile în clasament.

Cei mai avantajați de aceste reglementări sunt Ashleigh Barty și Roger Federer. Prima conduce clasamentul WTA autoritar, deși a jucat doar 26 de meciuri în 2020 și 2021. În vreme ce Fedex este pe 6 ATP cu doar 8 meciuri jucate.

Naomi Osaka a câștigat două titluri de Grand Slam, dar este mult sub Ashleigh Barty! Australianca a stat aproape un an pe bară

Barty nu a câștigat niciun turneu, iar cea mai bună performanță la un Grand Slam este semifinala de la Australian Open din 2020. La US Open și Roland Garros, în toamnă, nici nu a participat. Nu a jucat niciun meci de la finalul lui februarie 2020, până în februarie 2021.

Are 9186 de puncte în clasament, un punctaj cum puține jucătoare au acumulat în ultimii ani. Și peste 1300 de puncte în fața următoarei clasate, Naomi Osaka. Asta deși jucătoarea din Japonia are două titluri de Grand Slam câștigate în ultimele șase luni, US Open 2020 și Australian Open 2021. Plus o finală la Western & Southern Open, turneu de categorie Premier 5 la acea vreme, în august anul trecut.

Alexander Zverev, locul 7 în ierarhia ATP, la 740 de puncte în spatele lui Federer, a recunoscut că nu mai înțelege nimic din modul în care se face clasamentul. Care în trecut se realiza exclusiv pe baza rezultatelor obţinute în ultimele 12 luni.

Zverev, furios din cauza noului sistem de calcul: “Nu înțeleg de ce Roger Federer este în fața mea în clasament”

“Sunt cel mai mare fan al lui Roger, dar nu îmi este clar, de ce e el în fața mea în clasament, asta nu pot să înțeleg. Nu a jucat mai bine de un an și chiar și așa stă mai bine în clasament decât mine.

Am jucat o finală de Grand Slam, la Australian Open am ajuns în semifinală, am jucat o finală de Masters 1000, dar toate astea au fost degeaba în clasament. Nu e corect și mi se pare un dezastru actualul sistem de calcul din clasament”, a declarat Alexander Zverev.

Bianca Andreescu este și ea o mare beneficiară a noului mod în care se face clasamentul. La fel ca și Ashleigh Barty și Roger Federer, ea încă păstrează puncte obținute în 2019, un an excelent pentru ea.

Andreescu, ținută în top 10 de noul sistem de calcul. Simona Halep ar fi fost pe locul 9

Andreescu este încă în top 10 WTA, pe locul 9, în ciuda faptului că nu a jucat niciun meci în 2020. Iar în 2021 are doar patru victorii, dintre care trei la nivel WTA 250, cel mai scăzut.

Și Simona Halep este avantajată de noul mod de calculare a clasamentului WTA. Simona păstrează încă multe puncte din 2019, inclusiv de la Wimbledon. Iar dacă se va păstra acest sistem, va rămâne cu 2000 de puncte la All England Club indiferent de rezultatul din acest an.

Ajutată de cele trei turnee câștigate în 2020, Simona Halep ar fi rămas în top 10 WTA și în vechiul sistem de calculare. Dar ar fi fost pe locul 9. Osaka, Azarenka, Swiatek ar fi fost printre jucătoarele avantajate dacă nu se făcea schimbarea.

Totuși, trebuie precizat că în cazul lui Halep este oarecum firesc că rezultatul ei este păstrat în clasament, chiar dacă au trecut mai mult de 12 luni de la acel trofeu. Pentru că nu s-a jucat Wimbledon 2020, unde ar fi avut ocazia să își apere punctele.

Cum ar fi arătat top 10 în clasamentul WTA dacă s-ar fi păstrat vechiul sistem de calcul

1. Naomi Osaka 4.770p

2. Victoria Azarenka 3.061p

3. Iga Swiatek 3.002p

4. Jennifer Brady 2.743p

5. Elise Mertens 2.621p

6. Garbine Muguruza 2.355p

7. Aryna Sabalenka 2.097p

8. Serena Williams 1.980p

9. Simona Halep 1.950p

10. Sofia Kenin 1.813p