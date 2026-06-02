Sport

Clasamentul banilor din SuperLiga! Dinamo, CFR Cluj și Rapid stau mai prost decât o nou-promovată!

FRF a publicat radiografia financiară a cluburilor din SuperLigă înaintea sezonului 2026-2027. Corvinul Hunedoara este marea surpriză. CFR Cluj și Dinamo apar în categoria cluburilor cu situație financiară de îmbunătățit
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 18:00
Clasamentul banilor din SuperLiga Dinamo CFR Cluj si Rapid stau mai prost decat o noupromovata
SPECIAL FANATIK
Radiografia financiară a SuperLigii 2026-2027: cine excelează și cine trebuie să își rezolve problemele
ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a publicat radiografia financiară a cluburilor eligibile pentru participarea în sezonul 2026-2027 al SuperLigii. Acest document a fost realizat în cadrul procesului de licențiere și monitorizare a sustenabilității financiare. Analiza a avut la bază situațiile financiare ale cluburilor, indicatorii de lichiditate și gradul de îndatorare. De asemenea, a vizat capacitatea de acoperire a cheltuielilor și respectarea criteriilor impuse prin regulamentul național de licențiere.

Radiografia financiară a SuperLigii 2026-2027: cine excelează și cine trebuie să își rezolve problemele

Conform FRF, evaluarea a urmărit stabilitatea financiară a cluburilor pe termen mediu și lung. Au fost analizate inclusiv veniturile operaționale, nivelul datoriilor, fluxurile de numerar și capacitatea de a susține activitatea sportivă fără riscuri mari.

ADVERTISEMENT

Raportul face parte din procesul anual prin care FRF verifică îndeplinirea criteriilor necesare pentru participarea în Superliga. De asemenea, acest proces urmărește creșterea disciplinei financiare în fotbalul românesc. Există și câteva surprize importante. O nou-promovată stă mai bine din punct de vedere financiar decât cluburi precum Rapid sau Universitatea Craiova.

Situație financiară excelentă

FRF a inclus în această categorie cluburile care au obținut cele mai bune rezultate la evaluarea sustenabilității financiare. Cea mai mare surpriză este prezența Corvinului Hunedoara, formație nou-promovată în SuperLigă.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

• Universitatea Cluj
• Corvinul Hunedoara
• FCSB

Situație financiară bună

În această categorie au fost încadrate cluburile care prezintă indicatori financiari sănătoși și care își pot desfășura activitatea în condiții normale. De altfel, mai multe formații cu o situație financiară stabilă și fără probleme majore au fost incluse aici.

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă...
Digisport.ro
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros

• Universitatea Craiova
• Oțelul Galați
• Csikszereda
• Farul Constanța
• Rapid București
• Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Situație financiară de îmbunătățit

Această categorie nu presupune sancțiuni și nu afectează licențierea pentru sezonul viitor, după cum subliniază FRF. Ea indică însă faptul că anumite elemente analizate la data de 31 decembrie 2025 au generat rezultate mai slabe comparativ cu celelalte cluburi evaluate. CFR Cluj, ocupanta locului 3 în sezonul precedent, se regăsește în această categorie. Și mai surprinzătoare este însă prezența lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

• FC Voluntari
• FC Argeș
• CFR Cluj
• Petrolul Ploiești
• UTA Arad
• Dinamo București
• FC Botoșani

Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi...
Fanatik
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Exod la clubul din SuperLiga: 8 jucători au ajuns la final de contract,...
Fanatik
Exod la clubul din SuperLiga: 8 jucători au ajuns la final de contract, doar 2 au primit prelungirea
A plecat de la FCSB, dar a primit imediat o veste uriașă! Va...
Fanatik
A plecat de la FCSB, dar a primit imediat o veste uriașă! Va juca la peste 3.000 de kilometri de România
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!