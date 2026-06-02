Clasamentul banilor din SuperLiga! Dinamo, CFR Cluj și Rapid stau mai prost decât o nou-promovată!

Federația Română de Fotbal a publicat radiografia financiară a cluburilor eligibile pentru participarea în sezonul 2026-2027 al SuperLigii. Acest document a fost realizat în cadrul procesului de licențiere și monitorizare a sustenabilității financiare. Analiza a avut la bază situațiile financiare ale cluburilor, indicatorii de lichiditate și gradul de îndatorare. De asemenea, a vizat capacitatea de acoperire a cheltuielilor și respectarea criteriilor impuse prin regulamentul național de licențiere.

Radiografia financiară a SuperLigii 2026-2027: cine excelează și cine trebuie să își rezolve problemele

Conform , evaluarea a urmărit stabilitatea financiară a cluburilor pe termen mediu și lung. Au fost analizate inclusiv veniturile operaționale, nivelul datoriilor, fluxurile de numerar și capacitatea de a susține activitatea sportivă fără riscuri mari.

Raportul face parte din procesul anual prin care FRF verifică îndeplinirea criteriilor necesare pentru participarea în Superliga. De asemenea, acest proces urmărește creșterea disciplinei financiare în fotbalul românesc. Există și câteva surprize importante. O nou-promovată stă mai bine din punct de vedere financiar decât cluburi precum Rapid sau Universitatea Craiova.

Situație financiară excelentă

FRF a inclus în această categorie cluburile care au obținut cele mai bune rezultate la evaluarea sustenabilității financiare. Cea mai mare surpriză este prezența , formație nou-promovată în SuperLigă.

• Universitatea Cluj

• Corvinul Hunedoara

• FCSB

Situație financiară bună

În această categorie au fost încadrate cluburile care prezintă indicatori financiari sănătoși și care își pot desfășura activitatea în condiții normale. De altfel, mai multe formații cu o situație financiară stabilă și fără probleme majore au fost incluse aici.

• Universitatea Craiova

• Oțelul Galați

• Csikszereda

• Farul Constanța

• Rapid București

• Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Situație financiară de îmbunătățit

Această categorie nu presupune sancțiuni și nu afectează licențierea pentru sezonul viitor, după cum subliniază FRF. Ea indică însă faptul că anumite elemente analizate la data de 31 decembrie 2025 au generat rezultate mai slabe comparativ cu celelalte cluburi evaluate. CFR Cluj, ocupanta locului 3 în sezonul precedent, se regăsește în această categorie. Și mai surprinzătoare este însă prezența lui Dinamo.

• FC Voluntari

• FC Argeș

• CFR Cluj

• Petrolul Ploiești

• UTA Arad

• Dinamo București

• FC Botoșani