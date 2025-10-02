Clasamentul favoritelor la câștigarea Champions League, dat peste cap după etapa 2 din faza ligii! Cine are acum prima șansă la cucerirea trofeului

și a fost una cu multe surprize. Poate cea mai mare s-a înregistrat la Istanbul, unde , iar „cormoranii” și-au pierdut statutul de favoriți la trofeu după acest rezultat.

Etapă incredibilă în Champions League

Pe lângă eșecul lui Liverpool, au existat și alte rezultate surprinzătoare, precum Bodo/Glimt – Tottenham 2-2, Qarabag – FC Copenhaga 2-0 sau Monaco – Manchester City 2-2. Oarecum neașteptat a fost și scorul înregistrat în derby-ul rundei, Barcelona – PSG, meci câștigat dramatic de parizieni, cu un gol înscris de Goncalo Ramos în minutul 90.

Fără îndoială, cea mai mare surpriză din clasament este Qarabag, care are punctaj maxim după două runde și ocupă poziția a 6-a, în timp ce formații precum Barcelona, Liverpool sau Chelsea se află la mijlocul ierarhiei. Alături de Qarabag, alte cinci formații au 6 puncte după două runde: Interul lui Cristi Chivu, Bayern Munchen, Real Madrid, PSG și Arsenal. La polul opus al clasamentului, cu 0 puncte, se află Benfica, Athletic Bilbao, Ajax și Kairat Almaty.

Cum arată topul favoritelor la câștigarea Champions League

, însă „cormoranii” au pierdut acest statut după eșecul de la Istanbul. PSG și Barcelona sunt văzute cu prima șansă în acest moment, ambele având o cotă de 6.5. „Podiumul” este completat de Arsenal, cu o cotă de 7, în timp ce Liverpool are 7.5.

Real Madrid (9.5), Bayern Munchen (10), Manchester City (11) și Chelsea (17) au și ele șanse importante la trofeu, în timp ce Inter și Napoli sunt cotate cu 26. Echipele cu cele mai mici șanse sunt Pafos, Sparta Praga și Kairat Almaty, cu o cotă de 1000.

Ce dueluri urmează în etapa a 3-a din faza ligii a UEFA Champions League

Următoarea rundă din faza ligii, cea cu numărul 3, se va disputa pe 21 și 22 octombrie. Vom avea parte din nou de partide spectaculoase, cele mai atractive dueluri fiind Arsenal – Atletico Madrid și Real Madrid – Juventus. Interul lui Cristi Chivu are o oportunitate importantă de a-și continua startul perfect, deoarece joacă pe terenul belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

Iată programul complet al etapei 3:

Marți, 21 octombrie

Ora 19:45

FC Barcelona – Olympiacos

Kairat Almaty – Pafos

Ora 22:00

Arsenal – Atletico Madrid

FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen – PSG

Newcastle – Benfica

PSV – Napoli

Royale Union Saint-Gilloise – Inter

Villarreal – Manchester City

Miercuri, 22 octombrie

Ora 19:45

Athletic Bilbao – Qarabag

Galatasaray – Bodo/Glimt

Ora 22:00

Atalanta – Slavia Praga

Bayern – Club Brugge

Chelsea – Ajax

Eintracht Frankfurt – Liverpool

AS Monaco – Tottenham Hotspur

Real Madrid – Juventus

Sporting – Marseille