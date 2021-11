Clasamentul în care Dinamo e lider detașat în Liga 1 în acest moment! Are un avantaj substanțial și se poate distanța

Echipa lui este pe locul 15 în Casa Pariurilor Liga 1 însă e lider detașat într-un alt clasament surprinzător.

După ce în startul campionatului Dinamo era lider și media de vârstă a jucătorilor trimiși pe teren, acum „câinii” conduc și într-o altă ierarhie.

Dinamo pe primul loc! E echipa cu cei mai mulți jucători legitimați din Liga 1

Interdicția la transferuri a adus la echipa mare foarte mulți jucători de la Dinamo 2, iar conducerea „câinilor” a adus nu mai puțin de 13 jucători de la ridicarea interdicției la transferuri.

Dinamo pe primul loc! Cu Nikolaos Kainourgios (numărul 16) și (numărul 93), înregistrați astăzi, 5 noiembrie, la , Dinamo a ajuns la 41 de jucători pentru Liga 1, trecuți pe listele A și B.

Dacă va veni și „cartea verde” a lui din Rusia, de la Tambov, Dinamo ar ajunge la 42 de jucători legitimați în campionatul intern în acest sezon.

Farul Constanța, singura echipă care se apropie de Dinamo

Gheorghe Hagi are una dintre cele mai puternice academii de juniori din sud-estul Europei și promovează constant jucători la prima echipă a lui Farul Constanța.

De altfel „marinarii” sunt singurii care se apropie de Dinamo în acest clasament și au de asemenea 38 de jucători legitimați la Liga 1.

Dinamo și Farul au astfel mai multe variante decât CFR Cluj, campioana României, care a luptat pe trei fronturi: campionat, cupe europene și Cupa României sau FCSB, care a fost eliminată deoarece nu a putut pune pe foaia de joc 13 jucători din cauza problemelor de lot.

Campania de transferuri a lui Dinamo a ajuns la final

Administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a declarat pentru că alb-roșiii au încheiat campania de transferuri și nu va mai veni niciun jucător până iarnă.

„Suntem împăcați pentru că am făcut tot ce a fost posibil, cu resursele modeste pentru a avea o echipa competitivă, pentru a aduce un antrenor, jucători, trebuie să vedem și rezultatele. Urmează să facem o reactualizare în iarnă, astăzi am cam încheiat campania de transferuri până în iarnă”.

Ce jucători au venit la Dinamo după ridicarea interdicției la transferuri

Dinamo a adus nu mai puțin de 13 jucători de la începutul lunii septembrie când a fost ridicată interdicția la transferuri, dintre care cinci au fost aduși de Mircea Rednic:

Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabi Torje, Cosmin Matei, Plamen Iliev, Mirko Ivanovski, Cătălin Itu, Cătălin Țîră, Cătălin Carp, Michel Espinosa, Thomas Vestenicky, Nikolaos Kainourgios și Marko Nunic. Dinamo l-a avut în probe și pe atacantul Salif Cisse, la care Mircea Rednic a renunțat după amicalul cu Petrolul, așa cum FANATIK .

Dinamo și Farul Constanța, peste Bayern Muchen, Inter Milano și Atletico Madrid

Dinamo și Farul Constanța au fost de asemenea echipele din Liga 1 cu cea mai scăzută medie de vârstă, având un număr mare de jucători promovați la nivel de primă ligă.

Conform transfermarkt, Dinamo a avut cu Dario Bonetti o medie de vârstă de 21,8 ani, mult sub Farul, cu o medie de vârstă 23,8 ani. Spre exemplu, CFR Cluj are o medie de vârstă de 27,1 ani.

Conform CIES Football Observatory, centrul internațional pentru studierea sportului de la Neuchâtel din Elveția, Dinamo și Farul le depășesc în mod surprinzător în acest clasament pe Bayern Munchen, Inter Milano și Atletico Madrid.

Dinamo are 32 de jucători promovați la nivelul primei ligi și înaintea unor echipe ca Valencia (31 de jucători), Atletico Madrid (29), Bayern Munchen (28), Inter (26) și Tottenham (24), în timp ce Farul are 41 de astfel de jucători și e pe locul 24. Peste Anderlecht (40), Manchester City (37), Manchester United (35), Chelsea (35), AS Monaco (34).