. Fotbalistul de 28 de ani a avut realizări extraordinare alături de echipa națională de fotbal a României, cu care a jucat la Campionatul European din Germania, unde a ajuns până în faza optimilor.

Clasamentul în care Răzvan Marin îi depășește pe Lionel Messi, Dominik Szoboszlai și Mohamed Salah

Răzvan Marin este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul echipei naționale de fotbal a României. Fotbalistul celor de la Cagliari și-a câștigat locul de titular la selecționata tricoloră și este unul dintre liderii „Generației de suflet”, așa cum a numit-o Edi Iordănescu.

Evoluțiile mijlocașului român au fost excelente pe tot parcursul anului 2024 la echipa națională, cu care a câștigat grupa de calificare la EURO 2024, grupa de la Campionatul European, a ajuns în faza optimilor și a câștigat și grupa din Liga Națiunilor.

Mai mult decât atât, Răzvan Marin a fost și , fiind un executant foarte bun al loviturilor de la 11 metri. El a punctat de 8 ori pentru naționala noastră în 2024, iar grație acestor reușite, a depășit fotbaliști uriași precum Lionel Messi sau Mohamed Salah.

Într-un clasament al celor mai multe goluri marcate la echipa națională în 2024, internaționalul român a fost peste fotbalistul de la Inter Miami, care a punctat de 6 ori pentru Argentina și peste Dominik Szoboszlai, respectiv Mohamed Salah, care au înscris 5 (Ungaria) și 4 (Egipt) goluri pentru naționalele lor, potrivit .

64 de selecții și 11 goluri sunt cifrele lui Răzvan Marin în tricoul echipei naționale de fotbal a României

Răzvan Marin și mesajul postat pe Instagram în prima zi din 2025

Răzvan Marin a publicat un mesaj pe contul său oficial de Instagram în prima zi a anului 2025. Mijlocașul care evoluează în Serie A a făcut un rezumat al anului 2024, atât la nivel de club, cât și la echipa națională.

„Am lăsat în urmă cel mai bun an la echipa națională, un an în care am trăit alături de suporterii noștri extraordinari cea mai frumoasă vară.

2024 a însemnat și multe meciuri în Serie A, o salvare de la retrogradare cu Empoli, pentru care am luptat până în ultima etapă, urmată de revenirea la Cagliari.

Așteptările de la 2025 sunt mari, ceea ce îmi doresc pentru mine vă urez și vouă: sănătate și cât mai multe momente fericite atât pe stadioane, cât și acasă, alături de familie! La Mulți Ani!”, a fost mesajul lui Răzvan Marin în prima zi din 2025.