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Cristi Balaj a tras o concluzie dură după campania ratată a naționalei României în Liga Națiunilor. Fostul președinte al CFR Cluj consideră că ultimul loc ocupat de tricolori în grupă nu reprezintă o întâmplare, ci reflectă diferența de valoare față de adversare. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Balaj a vorbit despre neputința resimțită în fața televizorului, a pus sub semnul întrebării modul în care sunt investiți banii în fotbalul românesc și a oferit exemplul lui Daniel Bîrligea pentru a explica problemele din formarea tinerilor jucători.

Cristi Balaj, verdict după dezastrul României în Liga Națiunilor: „Clasamentul reflectă realitatea fotbalistică”

, după cinci înfrângeri în șase meciuri. Tricolorii au obținut singura victorie împotriva Poloniei, scor 2-1, dar au pierdut ultima partidă, 1-2 cu Bosnia-Herțegovina.

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Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a explicat că rezultatele nu ar trebui privite drept o surpriză. În opinia fostului conducător de la CFR Cluj, România nu poate pretinde că este superioară adversarelor din grupă, chiar dacă speranțele înaintea campaniei erau mai mari.

„Clasamentul, din punctul meu de vedere, consider că nu suntem corecți dacă nu spunem că acest clasament reflectă realitatea fotbalistică. Dacă vine cineva și zice că suntem mai buni decât polonezii, suedezii și bosniacii, cred că niciunul nu suntem de acord. A, că speram, că puteam obține altceva și rezultatul ar fi fost peste nivelul nostru, asta era partea a doua”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj, măcinat de neputința tricolorilor: „Parcă ne doream mai mult decât puteau ei”

Fostul președinte al CFR Cluj a mărturisit că meciurile naționalei i-au readus în minte momente dificile trăite în perioada în care activa în conducerea clubului din Gruia. Balaj a subliniat că nu pune la îndoială dorința jucătorilor de a obține rezultate, ci capacitatea acestora de a răspunde cerințelor de la nivel internațional. În opinia sa, lipsa meciurilor la echipele de club și opțiunile limitate ale selecționerului contribuie la această situație.

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„Legat de neputința care are ca explicație numărul de meciuri ale jucătorilor și soluțiile pe care le are selecționerul, stăteam la TV și mi-am adus aminte din perioada în care eram la CFR de neputința pe care o ai în fața meciurilor.

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Simțeam că noi parcă ne dorim mai mult decât putem. Nu că jucătorii nu-și doresc, dar trebuie să arăți. Ca să arăți, trebuie să poți, să ai acea forță. Noi, parcă, ne doream mai mult decât puteau ei, în teren. Am retrăit anumite momente de când eram conducător și îmi venea să pasez eu fără să am o minge în față, dădeam cu piciorul în gol”, a povestit Balaj.

Declarațiile polonezilor l-au înfuriat pe Cristi Balaj: „Sufeream, efectiv, ca un câine”

Cristi Balaj a recunoscut că a urmărit cu o încărcătură emoțională deosebită și . Acesta a dezvăluit că anumite declarații venite din partea adversarilor l-au deranjat și că și-ar fi dorit ca România să ofere un răspuns categoric pe teren.

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„Aș fi vrut și trebuia să îi punem pe polonezi unde trebuiau să fie puși în urma anumitor declarații pe care le-au făcut. M-au deranjat. Aveam la TV frustrarea aia și sufeream, efectiv, ca un câine”, a mărturisit fostul conducător al CFR Cluj.

Fostul oficial din Gruia a mutat discuția de la rezultatele naționalei la problemele structurale ale fotbalului românesc. Deși a apreciat activitatea Federației Române de Fotbal, Balaj a susținut că progresul depinde și de modul în care cluburile și ceilalți actori din sport își îndeplinesc responsabilitățile.

„După, ca și concluzie, trebuie să privim realiști. Cei de la FRF au făcut multe și trebuie, în mod normal, să ducă toate astea la un progres. Și vine întrebarea: noi, cei implicați în fotbal, am făcut totul corect? Noi ajutăm echipa națională cu soluții?

Când zic noi, mă refer la toți, de la oameni de club până la ziariști și așa mai departe. Mă refer la cei care bagă foarte mulți bani în sportul românesc și vorbesc la toate disciplinele, la toate ligile. Noi băgăm corect banii ăia? Cei mai mulți jucători de la echipele naționale de juniori vin de la echipele care sunt în play-off. Toate echipele din play-off, cu o singură excepție, beneficiază de bani publici pentru academii”, a explicat Cristi Balaj.

Exemplul Daniel Bîrligea! Cristi Balaj dezvăluie cum era privit atacantul în 2022

Pentru a-și susține argumentele, Cristi Balaj a oferit exemplul lui Daniel Bîrligea, fotbalist format în străinătate și ajuns ulterior o soluție importantă pentru echipa națională. Fostul președinte al CFR Cluj a susținut că dezvoltarea unor jucători precum Bîrligea, Andrei Coubiș sau Andrei Rațiu ar fi fost mult mai dificilă dacă aceștia ar fi parcurs întregul juniorat în România.

Balaj și-a amintit și reacțiile pe care le-a primit în 2022, când îl considera deja pe Bîrligea un potențial atacant al primei reprezentative: „Dacă Bîrligea, Coubiș, Rațiu și alții făceau junioratul în România, nu ajungeau la nivelul ăsta. Râdeau oameni de mine și de Dan Petrescu în 2022 când le propuneam și le spuneam că Bîrligea va fi viitorul și soluția de atacant al României. Lumea râdea de noi și în special cei care aveau interes să propună jucătorii de la clubul lor”, a concluzionat Cristi Balaj.