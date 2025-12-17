Clase mai aglomerate din 2026: Ministerul Educației vine cu noi modificări. Ce spun specialiștii. „Va fi ca o predică pe stadion”

ADVERTISEMENT

Apar noi prevederi în educație, care modifică numărul elevilor dintr-o clasă. Vizate sunt liceele teoretice și tehnologice din țară, mai exact clasele de a IX-a. Noile modificări sunt valabile pentru anul școlar 2026-2027. Vor fi 28 de elevi în loc de 26. Ce spun specialiștii, dar și profesorii, despre această chestiune și care sunt principalele probleme ce vor apărea.

Mai mulți elevi la clasă: cum vor face față profesorii?

Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027, publicată în Monitorul Oficial pe 9 decembrie, arată că în clasele de a IX-a va crește numărul de elevi. Această măsură este valabilă pentru liceele teoretice și tehnologice.

În acest context, atât specialiștii în educație, cât și profesorii își pun multe semne de întrebare și trag un semnal de alarmă cu privire la probleme ce apar, inevitabil, la clase. Contactat de FANATIK, expertul în educație Mihai Maci susține că și elevii vor fi afectați, deoarece cadrul didactic nu va avea posibilitatea de a oferi atenție tuturor, în contextul în care fiecare elev are un nivel de înțelegere diferit.

„E o solicitare mult mai mare pentru profesori și o problemă pentru elevi, din cauza faptului că atunci când ai mai mulți elevi nu te poți ocupa de fiecare. Când ai mulți elevi îi tratezi ca pe o mulțime.

Principala problemă în urma aplicării acestui ordin: calitatea actului educațional

Profesorii or să facă față. Profesorii pot să facă față la orice. Se poate și cu 28 de elevi, problema este calitatea actului educațional. Profesorul trebuie să fie atent la fiecare, pentru că elevii au praguri de înțelegere care sunt diferite de la unul la altul.

Există unul care aici înțelege foarte bine și mai încolo se blochează la ceva. Altul, în schimb, nu înțelege acum, dar acolo unde colegul lui se blochează înțelege foarte bine și profesorul trebuie să-i trateze diferențiat”, a explicat expertul Mihai Maci, pentru FANATIK.

De asemenea, acesta subliniază faptul că, în momentul în care se va lucra cu mai mulți elevi, „va fi ca o predică pe stadion”, iar „fiecare rămâne cu ce poate, iar restul e afacerea părinților cu meditațiile”. În continuare, el trage un semnal de alarmă: „Cu cât clasa e mai mare, cu atât lucrurile sunt mai dificil de făcut”.

„Există teorii ale grupurilor care spun că atunci când numărul persoanelor crește, atenția se fragmentează, se creează grupulețe. Pentru profesori, cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai greu și să domine în clasă, cu atât mai puțin să se orienteze după fiecare dintre ei.

Un profesor, într-o oră, trebuie să asculte câțiva elevi ca să-și dea seama ce știu de la lecția trecută. Trebuie, la sfârșit, să repete ceva din ce s-a predat, trebuie să întrebe 1-2 elevi, să vadă ce au reținut pe moment din ce s-a predat”, a mai explicat expertul în educație.

Profesorii sunt îngrijorați cu privire la această schimbare

Și cadrele didactice văd multe probleme după aplicarea acestei schimbări. Contactată de FANATIK, profesoara de limba și literatura română Carmen Faiglevici susține că la această programă școlară, care este și așa încărcată, se va adăuga și „haosul în sistemul de predare”. Aceasta subliniază la rândul ei că nivelul fiecărui elev este diferit, iar profesorului îi va fi greu să aibă atenție pentru fiecare.

„Povestea este mult mai complicată decât pare. Cred că, înainte de toate, programa școlară este una foarte defectuoasă, per ansamblu. Este dificil de abordat, cel puțin pe segmentul de limba română, ne confruntăm cu niște probleme foarte mari privind calitatea materialului de studiu pus în fața elevilor noștri, cu precădere a celor de clasa a IX-a, a X-a, a XI-a.

O programă încărcată, la care se adaugă și haosul în sistemul de predare. Nivelele din clasă sunt foarte variate, și la număr mare de elevi este foarte greu să-ți împarți volumul de elemente noi pe care urmează să le prezinți”, a declarat profesoara Carmen Faiglevici.

Care sunt elevii cei mai afectați de această schimbare

În același timp, profesoara Carmen Faiglevici susține că, dintr-o clasă de elevi, nu cei care vor fi cei mai afectați, ci o parte dintre elevii care vor fi nevoiți să apeleze la meditații în afara orelor. Aceasta consideră că schimbarea îi poate împinge pe unii părinți să apeleze la .

„Unii dintre părinți vor considera că atâta vreme cât ei înșiși nu pot dedica timp sau mijloace îmbunătățirii situației copilului de la școală, normal că se va face apel la o persoană din exterior care să facă acest lucru”, a mai declarat profesoara Carmen Faiglevici.

Ce riscuri apar atunci când se apelează la persoane care oferă meditații

Chiar și aici apar riscuri. Profesoara a afirmat că există site-uri în care diferite persoane se oferă să dea meditații chiar și cu 30 de lei pe oră. De curiozitate, cadrul didactic a apelat și a cerut câteva detalii. Astfel, a ajuns la concluzia că, în final, elevii și părinții vor plăti, de fapt, un preț mult mai mare.

„Am avut curiozitatea și am sunat la două-trei persoane. 30 de lei ora. Mi-au fost suficiente cinci minute de conversație telefonică pentru a mă convinge că, dacă aș fi avut un copil cu nevoie de pregătire suplimentară, sub nicio formă nu l-aș fi trimis pe mâna unei astfel de persoane. Agramați, incoerenți. Dacă prima impresie este aceasta, îmi dau seama ce organizare stă în spatele așa-zisei pregătiri. Și totuși, oamenii, pentru că suntem cu toții într-o situație departe de a fi confortabilă din punct de vedere financiar, în această perioadă, sunt tentați să aleagă cât le permite buzunarul.

Sunt variante de compromis. În final, când se trage linia, surpriza cea mare este una neplăcută din toate direcțiile pentru simplul fapt că elevul nu va avea rezultate”, a mai declarat profesoara.