A fost condamnată pentru că n-a cedat locul în autobuz unei albe! După 66 de ani a fost reabilitată

În vârstă de 82 de ani, Claudette Colvin, a avut antecedente penale timp de 66 de ani, după ce a fost arestată și condamnată cu suspendare de autoritățile din Montgomery, Alabama, pe când avea doar 15 ani.

Însă, pe 24 noiembrie, judecătorul districtual Calvin Williams a acceptat petiția ei de a-i șterge cazierul și i-a lăudat „acțiunea curajoasă”, ordonând ca toate referirile la arestarea ei să fie distruse.

Activistă pentru drepturile civile, reabilitată după 66 de ani

Incidentul a avut loc cu nouă luni înainte de arestarea mai faimoasă a Rosei Parks pentru un act similar de sfidare în același oraș, care a declanșat proteste larg răspândite care au dus în cele din urmă la desegregarea autobuzelor din Montgomery.

Liderii locali pentru drepturile civile au refuzat să o ajute pe doamna Colvin să deschidă un proces pentru că a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani, ceea i-ar fi pătat cazul în ochii presei și a oponenților.

„Apreciez decizia judecătorului de a face acest lucru și asta înseamnă că, la 82 de ani, nu mai sunt un delincvent juvenil.

Motivul pentru care fac asta este pentru că am ocazia să le spun nepoților mei, strănepoților mei, cum era viața în America segregată… greutățile și intimidarea care au avut loc în acei ani și motivul pentru care am luat atitudine și am sfidat legea segregației”, a declarat Claudette Colvin, citată de .

„Este într-adevăr un cerc complet pentru mine să prezidez un caz judecat când nu existau judecători de origine afro-americană, pentru a îndrepta o greșeală care a fost săvârșită în acel moment”, a spus judecătorul Williams.

Doamna Colvin și-a lansat petiția în octombrie, la aproape șapte decenii după ce a fost condamnată pentru încălcarea legilor segregației, tulburarea liniștii publice și agresarea unui ofițer de poliție.

Primele două verdicte au fost anulate în apel, dar ultimul a rămas.

Condamnată pentru că n-a cedat locul în autobuz unei tinere albe

La acea vreme, Montgomery avea autobuze și secțiuni separate pentru albi și negri, parte dintr-un sistem atotcuprinzător de segregare în sudul Americii, cunoscut sub numele de legile Jim Crow.

Într-o declarație pe propria răspundere, Colvin a spus că în mod normal ar fi luat un autobuz special pentru școlari de culoare, dar pe 2 martie 1955 s-a îmbarcat întâmplător într-un altul, deoarece a terminat școala devreme în acea zi.

Claudette Colvin s-a așezat la bordul unui autobuz aglomerat din Montgomery împreună cu trei colegi de clasă în secțiunea rezervată .

s-a urcat și s-a deplasat spre partea din spate a autobuzului, sperând să ocupe un loc, a povestit Colvin. La acea vreme, un negru și un alb nu puteau sta pe același rând, iar toate locurile erau deja ocupate.

Șoferul autobuzului le-a cerut celor patru elevi să se ridice și să stea pe culoar. Claudette Colvin a refuzat, spunând că și-a plătit cursa și că este dreptul ei constituțional să rămână pe locul ei.

Descriind momentul în care i s-a cerut să cedeze scaunul unei femei albe, ea și-a amintit: „Istoria m-a lipit de scaun… am simțit că mâinile lui Harriet Tubman mă împingeau pe un umăr, iar mâinile lui Sojourner Truth erau. împingându-mă pe celălalt umăr. M-am simțit inspirată de aceste femei pentru că profesorul meu ne-a învățat despre ele atât de multe detalii.”

„Oamenii au spus că sunt nebună pentru că aveam 15 ani, și strigam sfidător: ‘Este dreptul meu constituțional!’ ”, a mai povestit ea.

Un raport al poliției spunea că s-a luptat în timp ce ofițerii au îndepărtat-o, zgâriind și lovind cu piciorul pe unul dintre ei. Avocații ei au spus că nu i s-a spus niciodată dacă perioada de probațiune s-a încheiat, lăsând-o în incertitudine legală.

Claudette Colvin a mai spus că a devenit „notorie” în Montgomery și a fost concediată „iar și iar” de la locuri de muncă, după ce angajatorii au aflat că este „fata aceea care a stat jos în autobuz”.