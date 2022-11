Claudia Ghițulescu, după ce a fost înșelată de soț: “Divorțul a fost o realizare!”

În anul 2019, Claudia Ghițulescu divorța de bărbatul cu care-și imagina o viață fericită. Motivul? Infidelitatea acestuia! Vedeta muzicii de petrecere a vorbit despre demonii cu care s-a luptat abia după ce durerea s-a vindecat, greșelile le-a conștientizat, iar lecțiile învățate s-au întipărit adânc. Despre toate acestea, dar și metodele prin care s-a vindecat, îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Claudia Ghițulescu, înșelată de soțul ei

și de petrecere, pare mai tânără ca niciodată. Tot timpul cu zâmbetul pe buze, tonică din cale afară, frumoasa șatenă a vorbit, pentru FANATIK, despre momentele dificile prin care a trecut, dar și cum a reușit să se vindece după cea mai mare dezamăgire pe care a trait-o, până acum, în amor.

Fără să ascundă că a suferit cumplit, mai ales pe fondul faptului că a pierdut și o sarcină, apelând la credință, rugăciunea și întâlnirile cu preotul reușind să o facă să treacă peste clipele grele și să își regăsească zâmbetul molipsitor.

Mai mult, ea ne-a dezvăluit că a apelat și la metode complexe de vindecare, de reechilibrare și că, acum, așteaptă să își găsească adevărata dragoste, după un divorț dificil, în care ea a fost înșelată. Iar când vine vorba de bărbați, spune frumoasa cântăreață, lucrurile sunt de-a dreptul simple în privința cerințelor pe care le are. Artista vrea să fie, cu adevărat, iubită și respectată…

Cum a trecut Claudia Ghițulescu peste divorț: ”Am avut lecții de învățat”

– În viața personală n-ai avut atât de mult succes cum ai avut în cea profesională. Ai trecut printr-un divorț, ceea ce nu e ușor deloc, întrebarea e cum reușește o femeie să se detașeze de tot ce a dărâmat-o? Ai apelat la ajutor specializat, poate la preot, psiholog sau altă ai găsit o altă modalitate?

Nu am fost pregătită pentru aceasta schimbare, faptul că am pierdut și o sarcină, eram pe un fond destul de sensibil, mi-a luat ceva timp să înțeleg multe ! Perioada divoruțului am trecut-o ușor, fără ajutor și consiliere de specialitate. Am vrut să stau cu mine și m-am rugat mult, îmi găseam liniștea în biserică și rugăciune.

Nu am fost izolată, dar am fost prudentă. Am vrut să stau cât pot singură fiind o problemă personală. Această etapă a vieții mele mi-a adus numeroase lecții de viață, iar experiența dureroasă mi-a arătat că sunt pregătită pentru orice și că există un preț pe care l-am plătit pentru limitările învechite pe care le aveam.

Nu consider viața personală fără succes, ba chiar am avut lecții de învățat. Acum pot spune despre căsătorie că a fost greșeala vieții mele, iar divorțul o realizare. Eram nefericită în perioada căsniciei, nefericirea aduce nefericire … asta am înțeles abia acum!

După toată perioada de suferință a venit pandemia, asta a fost greu de dus. Atunci am avut timp să mă văd cu un psiholog, ba chiar am făcut cursuri de Theta Healing, care este o modalitate de vindecare emoțională, mentală și spirituală prin care obții liniște si echilibru în viața ta.

Cântăreața și-a ajutat mama să scape de insomnii

– Te-ai vedea ajutând la rândul tău alte persoane, având în vedere că ai făcut aceste cursuri? Ai pune pe plan secundar muzica?

Am încercat s-o ajut pe mama care are insomnii de peste 20 de ani, tot cu aceasta tehnică Theta, dar am apelat la un terapeut cu care am lucrat si eu, pentru că are experiența necesară . Paula Neacșu a fost cea care a ajutat-o pe mama să doarmă fără medicamente, după 20 și ceva de ani, cu sesiuni individuale.

Am văzut îmbunătățiri majore în viața mea cu această tehnica, însă nu mă simt pregătită să ajut alte persoane, de aceea recomand persoane cu experiență și reușite. Muzica este hrana sufletului meu, iubesc ceea ce fac și n-aș pune pe plan secundar ce iubesc cel mai mult.

– Durerea, episoadele traumatice si deceptiile te-au ajutat în muzică sau te-ai simțit atât de dărâmată încât ai vrut să iei o pauză?

Durerea și suferința m-au făcut mai înțeleaptă, am acceptat tot ce am trăit. Cred că nu există om pe lume care să nu fi trecut prin suferință. Am trăit momente dificile, dar am înțeles că scopul nu a fost pentru a mă distruge, m-au antrenat, m-au ajutat să fiu mai puternică, ba chiar am învățat niște lecții importante. Durerea nu este constantă, este ceva normal să și suferi.

Cum trebuie să fie viitorul partener al artistei

– Ce ai învățat din toate aceste lecții? Ce tip de bărbat trebuie să te curteze, astfel încât să poți lăsa garda jos și să te îndrăgostești?

Am învățat că iubirea este cea mai puternică forță și că ea oferă sens vieții, nu are nicio limită. Fiecare om poartă un dar puternic generator de iubire, am învățat să ofer și să primesc această energie care învinge tot.

M-aș lăsa curtată de un bărbat care știe să ofere și să primească iubire, dacă iubirea ne va lega, nimic nu o să ne poată despărți! Da, o să las garda jos, doar când o să simt că iubirea există cu adevărat!

– Când ai dat ultima dată o șansă unui bărbat? Ai devenit mai pretențioasă?

Zi de zi dau șanse iubirii să vină în viața mea și unui bărbat, însă n-o să am o relație până nu o sa fiu sigură de ce se află în sufletul meu, pentru că nu vreau să încurc viața cuiva, dar nici pe a mea doar de dragul de a exista un bărbat lângă mine!