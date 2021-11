Claudia Ghițulescu, despre conflictele apărute după moartea lui Petrică Mîțu Stoian: „Oamenii vor să vadă doar răul”

Claudia Ghițulescu l-a cunoscut destul de bine pe Petrică Mîțu Stoian, ba chiar regretatul solist de muzică folclorică i-a cântat la nuntă în urmă cu trei ani.

Cântăreața susține că ea nu a auzit de divergențele dintre interpret și Niculina Stoican, care au ieșit la iveală după moartea folcloristului.

Vedeta a declarat pentru FANATIK că atunci când a nimerit cu cei doi la spectacole sau la diferite filmări, a văzut respect reciproc.

„L-am cunoscut pe Petrică Mîțu Stoian, doar a cântat la nunta mea, în urmă cu trei ani. Era un om cu totul deosebit. Legat de ce se întâmplă acum, pot să spun că oamenii vor să vadă doar răul.

Nu cunosc detalii despre ce s-a întâmplat la ansamblul Niculinei, dar eu niciodată nu i-am văzut să își poarte râcă”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru FANATIK.

Mai mult de atât, legat de acuzațiile la adresa Niculinei Stoican, cum că i-ar fi furat mai multe melodii, Claudia privește o astfel de situație cu totul diferit.

ne-a spus că în vremurile în care trăim, interpreții de muzică populară ar trebui să fie mai solidari între ei.

„E bine să ne ajutăm între noi. Nu mai câștigăm nici noi, din generația actuală”

„Eu îmi dau toate piesele. De ce să nu pot ajuta? Nu am probleme din astea. Am dat inclusiv negative la cântărețe mai tinere. Nu toată lumea are posibilități. E bine să ne ajutăm între noi, nu să ne punem piedici.

Nu mai câștigăm nici noi, din generația actuală. E normal să ajuți. Acum se scormonesc tot felul de lucruri”, a adăugat Claudia Ghițulescu.

Claudia a spus că există într-adevăr râcă între soliștii de muzică populară, dar privește totul cu normalitate.

„Și în familii oamenii se mai ceartă. De la oboseală, se acumulează tensiuni. De aici până la scandalurile despre care am auzit, e cale lungă”, a mai spus frumoasa folcloristă.

Claudia Ghițulescu a mai spus că ultima oară s-a văzut cu Petrică Mîțu Stoian la niște filmări și că artistul era extrem de jovial și de glumeț așa cum îl știa toată lumea. Interpreta mai spune că este păcat că acum, după moartea lui, în loc să i se cinstească memoria cum ar merita, apar tot felul de speculații.