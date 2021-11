Claudia Ghițulescu povestește cum a cunoscut-o pe amanta soțului: ”Am și îmbrățișat-o”! Dezvăluiri dureroase despre pierderea sarcinii și divorțul vedetei

a vorbit, cu zâmbetul pe buze, despre dramele prin care a trecut în ultimii ani, frumoasa artistă de muzică populară explicând, pentru FANATIK, că, în sfârșit, a reușit să treacă cu adevărat peste ele și că este pregătită, din nou, să ia viața în piept. Ba chiar să își găsească ursitul și să se bucure de liniște în noua ei casă, alături de un bărbat potrivit.

Cum a depășit Claudia Ghițulescu problemele cu divorțul și pierderea sarcinii

-Cine este Claudia Ghițulescu când nu este pe scenă?

Este om! Sensibilă, luptătoare, muncitoare, serioasă, dar cu zâmbetul pe buze, veselă.

-Ai avut momente grele în ultima perioadă! Cum ești acum?

Sunt momente grele în viața fiecăruia. Iar eu peste momentele grele trec așa: mă rog, atât cât pot, când pot să mă concentrez, apoi, cu zâmbetul pe buze, ca în cântecul meu `Ce mult îmi place viața`, trec peste toate, merg mai departe.

-Revin totuși! Ai trecut printr-un divorț și pierderea unei sarcini…

Pierderea unei sarcini a fost dureroasă, atât mai puteam să spun atunci: `Doamne, dă-mi putere!`. Sunt genul de om care accept absolut tot ce mi se întâmplă, și atunci când am acceptat că nu ținea de mine, că am făcut tot ce se putea face în sarcină, am zis că așa a fost să fie. Și în două săptămâni am fost pe scenă.

Claudia Ghițulescu a cunoscut-o pe amanta soțului

-Dacă nu se petrecea tragedia pierderii sarcinii, erai și acum o femeie căsătorită?

La cum mă cunosc eu, da! La cum am aflat că e el, cred că nu! Dar chiar dacă aveam un copil nu aș fi stat, nu erau lucrurile frumoase între noi. Cunosc multe cupluri care trăiesc așa, doar de dragul copilului, dar eu am văzut că atunci când am rămas însărcinată a fost așa o mare tensiune între noi încât se simțea că este o altă persoană în viața noastră. Și, dacă nu ai armonie în casă, nu ai fericire, iubire, nu ai cum să reziști în acea casă cu acel cineva.

-Cine era cea de-a treia persoană din viața voastră?

Atunci nu am știu, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?

-Care a fost partea ta de vină în relația voastră?

Așa este, amândoi am fost vinovați. Partea mea de vină a fost că nu am văzut cum vede el lucrurile. Atunci, eu am crezut, că el este sincer și corect, pentru că eu așa am fost crescută și am crezut că și el este la fel. A și fost până la un moment dat. Sau poate asta e corectitudinea lui. Dar cred că ceea ce ni s-a întâmplat este cel mai bun lucru pentru amândoi.

Claudia Ghițulescu: ”Scena mă vindecă”

-Cum ai reușit să urci așa repede pe scenă după tragedie?

Doar pentru că iubesc foarte mult ceea ce fac, pentru că sunt foarte puternică, pentru că înțeleg că lucrurile nu depind de noi, sau nu doar de mine. Îmi iubesc publicul, dar nimeni nu știe ce am eu în suflet. Și scena mă vindecă, mă umple de bucurie.

Claudia Ghițulescu vrea să își găsească ursitul

-Își reface Claudia Ghițulescu viața?

O, da! Aștept, acum sunt pregătită să iubesc. Anul trecut am fost un pic șocată, cu divorțul, am trăit în trecut. Dar acum nu mai există.

-Cum arată bărbatul perfect pentru Claudia Ghițulescu?

Trebuie să fie puternic, foarte deștept și foarte sufletist. După asta m-aș ghida, nu cred că după frumusețe. Și să știi că îmi dau seama de la primele întâlniri. Acum, uitându-mă în trecut, îmi dau seama că îmi lipsea acest lucru. Dar eu, fiind o femeie puternică, nu mi-am dat seama atunci că vreau să fie el grijuliu, atent. Am văzut însă că în momentele grele, atunci când ai căzut la pat, ai nevoie de lucrurile astea, și dacă nu le ai… Trebuie să fie sincer, iar eu simt.

-De la divorț încoace ai avut vreo întâlnire romantică?

Am fost foarte curtată și încă mai sunt. Apar în fiecare zi propuneri, dar nu am ieșit niciodată. Am ieșit doar înconjurată de prieteni pentru că nu am simțit. Acum știu să mă uit la calitățile unui bărbat.

Claudia Ghițulescu gătește și face sport acasă

-Care este secretul felului în care arăți?

Eu dorm. Chiar dacă am pierdut foarte multe nopți la viața mea, dar am grijă să mă odihnesc, mănânc cu grijă, nu mănânc dulciuri, nu mănânc prostii… Fa sport, încerc să fac zilnic, fac masaje… Acum fac acasă mult sport, cu greutăți și un steper. Iar de gătit, gătesc eu.

-Care e mâncarea care îți iese cel mai bine?

Am mai multe. Dar în special ciorbele. Eu am crescut cu ciorbe… Fac paste foarte bune, gătesc orice ce îmi place. Și îmi place să gătesc pentru musafiri, dacă ești singură nu prea îți vine să faci o ciorbă.

Artista, afectată grav de pandemie

-Cum a fost în pandemie?

Am cântat în baie și în sufragerie de m-am săturat. A fost greu, de la viața mea aglomerată, cum aveam cântări peste tot în țară și în străinătate… Apoi, brusc, să stai să te uiți pe pereți, în tavan, un an și jumătate.

Și cu banii a fost greu.. Am avut o indemnizație și pentru că nu am ieșit din casă nu am cheltuit. Sunt genul de persoană care mă acomodez. Dacă am bani mulți, îi cheltuiesc, dacă nu am, nu cheltuiesc…

-Ce îți dorești?

Să cânt în primul rând… De aici se vor lega toate. Pe ursit îl voi găsi oricum când va dori Dumnezeu.

Acum am făcut câteva piese pe ritmuri machidonești, și am și două melodii, una de iubire și una de despărțire, sper să prindă. Mie îmi plac ambele, sunt compuse de mine și sunt folclor.

-Am înțeles că te-ai mutat, de curând , în casă nouă…

M-am mutat într-un apartament nou pe care l-am luat înainte de pandemie. Nu a fost gata din cauza pandemiei, dar acum l-au terminat și am început să îl aranjez. Am un dressing în care îmi pun costumele populare, că am foarte multe, unele vechi și de 70 de ani.