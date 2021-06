Claudia Nechita a învins campioana mondială pentru calificarea la Tokyo: “Cel mai greu pas a fost făcut!”. Interviu exclusiv

În episodul 82 din seria “Olimpicii României”, Claudia Nechita a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre cariera în box. Pugilista a obținut cu câteva zile în urmă biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind a doua reprezentantă a boxului românesc, alături de .

ADVERTISEMENT

Turneul de calificare de la Paris, în limitele categoriei de 57 de kilograme, a fost abordat perfect de sportiva din România. În optimi a avut cel mai greu adversar: campioana mondială Ornella Wahner.

Claudia Nechita, interviu exclusiv pentru FANATIK ! A învins campioana mondială în drumul spre Tokyo

Însă, Nechita s-a impus cu 5-0, reușind să câștige toate reprizele. La fel s-a întâmplat și în sferturile de finală, cu pugilista din Turcia, Guldagi Aycan. Cu această calificare, sportiva legitimată la Steaua și-a îndeplinit un vis.

Claudia Nechita a povestit în interviul acordat pentru FANATIK cum a început boxul, dar și ce semnificație are tatuajul cu cercurile olimpice de pe braț, pe care și l-a făcut în pandemie. Visul ei la Jocurile Olimpice este obținerea unei medalii.

ADVERTISEMENT

“Am văzut la o fată în școala generală care făcea box, dar la vremea aceea nu știam ce înseamnă”

Ce reprezintă pentru tine faptul că ai reușit ?

– Pentru mine, această performanță înseamnă foarte mult datorită faptului că mă duce mai aproape de visul de a obține o medalie olimpică. Îmi dă încredere că toată munca și sacrificiile pe care le-am făcut până în acest moment nu au fost în zadar. Îmi dă încredere că pot să realizez tot ceea ce îmi doresc în această viață pentru că nu există limitele decât cele pe care să ni le impunem.

Boxul, mai ales la feminin, nu este un sport care să atragă multe practicante. Cum te-ai apucat de box?

ADVERTISEMENT

– Am văzut la o fată în școala generală care făcea box, dar la vremea aceea nu știam ce înseamnă boxul. A fost o nebunie sau o inspirație a lui Dumnezeu. Am mers, mi-a plăcut. Între timp a devenit pasiune. Apoi a devenit viața mea. Știu că nu este un sport bine cotat sau popular, dar eu prin ceea ce fac sper să îl fac să devină mai popular.

“Au fost ani la rând în care nu am putut să îmi petrec sărbătorile alături de cei dragi”

Vorbeai de sacrificii mai devreme. Care sunt sacrificiile pe care ai fost nevoită să le faci ca să faci performanță în sport?

ADVERTISEMENT

– Sunt mult lucruri. Faptul că nu îți petreci sărbătorile alături de familie. Au fost ani la rând în care nu am putut să îmi petrec sărbătorile alături de cei dragi pentru că eram la competiții. Nu îți permiți să pierzi nopțile, trebuie să fii atent la ceea ce faci pentru că nu totul se face în antrenamente. Trebuie să fii atent la tot: ce mănânci, cum te odihnești… Trebuie să fii atent la tot. Toată lumea se antrenează, dar contează obiceiurile pe care le ai. Sunt multe lucruri. Trebuie să treci peste înfrângeri, am avut destule și m-am ridicat tot timpul. Nu sunt ușor de digerat, dar te călesc și te fac puternic.

“Tot timpul mă motiva tatuajul. Mă uitam la el și știam că trebuie să trag în fiecare zi”

Ai un tatuaj cu cercurile olimpice pe braț, făcut încă dinainte de a te califica la Jocurile Olimpice. Care este povestea lui?

ADVERTISEMENT

– Mi l-am făcut în pandemie după ce a fost turneul de la Londra. Am fost concentrată în toată această perioadă. Gândul meu era numai la Jocurile Olimpice. Și mi-am făcut acest tatuaj cu o fată antrenându-se la box și cu cercurile olimpice în fundal. Mă reprezintă. Asta sunt eu. Mă antrenam zi de zi cu gândul să ajung acolo. Tot timpul mă motiva tatuajul. Mă uitam la el și știam că trebuie să trag în fiecare zi.

Cum a fost perioada de izolare de anul trecut pentru tine?

– Mulțumesc lui Dumnezeu a fost bine. M-am antrenat foarte bine. Am avut la mine acasă curte, livadă în care m-am antrenat. Pot să spun că sunt mulțumită de acea perioadă. S-a văzut un progres. Nu știam exact când se va relua, dacă se va ține ediția de la Tokyo. Era incert, dar am continuat cu antrenamentele. Am îmbinat utilul cu plăcutul pentru că am fost mai mult cu familia mea. Nu prea se întâmpla asta. Mergeam două-trei zile pe fugă. Așa, a fost ok. A fost un beneficiu și pentru mine pentru că am progresat. Nu știam cum vor sta lucrurile anul trecut.

“Mi-am dorit foarte mult să câștig, eram pregătită și fizic și mental”

În turneul de calificare de la Paris ai început cu o victorie în fața campioanei mondiale…

ADVERTISEMENT

– Da, am venit foarte motivată. Mi-am dorit foarte mult să câștig, eram pregătită și fizic și mental. Știam împotriva cui lupt, ce pot eu și ce poate ea. A fost cel mai bun meci. S-a văzut motivarea, că am fost foarte motivată și mi-am dorit foarte mult, atunci nu a fost atât de greu.

După ce ai trecut în optimi de campioana mondială, ți-a fost mai ușor în sferturi?

– Da, dar era meciul decisiv pentru Tokyo. Și atunci a fost o mare presiune indiferent de adversar. Eu când mă urc în ring, indiferent de adversar, vreau să câștig. A ieșit bine, ce să zic.

“Mi-am setat obiectivul. Și este o medalie cât mai strălucitoare”

Într-o lună pleci la Tokyo. Ți-ai setat vreun obiectiv?

– Mi-am setat obiectivul. Și este o medalie cât mai strălucitoare. Eu îmi setez obiective înalte pentru că atunci șansele de reușită sunt mai mari. Îmi doresc asta din tot sufletul și cred că pot să reușesc acest lucru.

Ce program ai până la Jocurile Olimpice?

O să stabilesc cu antrenorul programul. Deocamdată nu știu nimic. O să stau la Izvorani o perioadă, dar o să discut cu antrenorul ca să aranjăm lucrurile cât mai bine și să am un program bine structurat.

“A fost mai greu să obțin o calificare decât acolo. Voi trage cu dinții de fiecare meci”

Cum vezi concurența de la Tokyo?

– Eu îmi doresc o medalie și cred că cel mai greu pas a fost făcut deja. A fost mai greu să obțin o calificare decât acolo. Voi trage cu dinții de fiecare meci. Cum vrea Dumnezeu. Va conta mult inspirația momentului.

Viitorul tău este legat de box? Te gândești să treci la profesioniști?

– Nu cred. M-am gândit, dar parcă nu mă văd acolo. Nu știu ce să spun acum. Văd un viitor în sport, îmi place să motivez oamenii, să fiu un exemplu și să inspir. Acum vreau să fac performanțe cât mai mari să îi inspir pe oameni. Prin felul meu de a fi, prin performanțele mele și prin ceea ce am făcut vreau să inspir și să dau mai departe.