Claudia Neghină, dezvăluiri din viața de mămică: ”Am fost terminată”

Celebrul fotomodel Claudia Neghină a devenit mamă la 39 de ani, iar de atunci viața ei a luat o turnură frumoasă, dar presărată și cu multe nopți nedormite. Frumoasa blondină, atentă la fizicul ei, dar mai mult la micuța de un an și jumătate, se dedică întru totul creșterii și educări ei.

Claudia Neghină, mămică model

Cum toamna a venit și virozele și-au făcut simțită prezența, vedeta de la Pro TV a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că s-a confruntat și ea cu ele. Ba chiar, în momentul realizării interviului, fetița Claudiei Neghină era sub tratament.

ADVERTISEMENT

Iar asta nu e prima oară când micuța fiică a frumoasei vedete tv era sub tratament, pentru că și , iar febra și plânsetele au fost nelipsite.

”Astăzi (22 noiembrie 2022, n. red.) este o zi mai dificilă cu cea mică pentru că a răcit un pic și nu a putut să respire. Nu a dormit cum trebuie. Nici nu o pot scoate afară pentru că îi curge năsucul și nu vreau să se agraveze. Viața cu copil mic, o distracție… Am avut probleme și cu dinții. Foarte greu i-au ieșit. Și acum mai are să îi iasă câteva măsele. A fost cu plâns, cu febră”, a dezvăluit Claudia Neghină.

ADVERTISEMENT

De ce nu și-a dat fotomodelul fetița la creșă?

Aducând pe lume primul și unicul ei copil la aproape 40 de ani, fotomodelul menționează pentru FANATIK că nu regretă că a întârziat momentul în care să fi devenit mamă.

”Mereu zic, bine că am făcut copil târziu că am avut timp să mă distrez, că acum… cred că ies o dată la multe luni. Mă ajută mama. Este cu mine non-stop, pentru că altfel nu aș putea să fac nimic. Mai am job-uri, promovări și trebuie să plec de acasă. Nu plec mult, două ore. Dar și atunci trebuie să stea cineva”, spune Claudia Neghină.

ADVERTISEMENT

Întrebată de reporterul FANATIK dacă s-a gândit la creșă, ca la o soluție pentru momentele când nu are cum să stea cu micuța, . Plus că, nu are ce să învețe la creșă mai mult ca acasă, motiv pentru care, pe moment, exclude această variantă.

”Nu am dat-o încă la creșă pentru că este încă mică. Din ce am vorbit cu specialiștii, deocamdată copilul are nevoie de dragostea mamei. Nu văd ce ar învăța acolo și nu ar învăța acasă. Nu știu dacă are nevoie de socializare. Eu, dacă tot pot să stau cu ea acasă, prefer asta”, a mărturisit frumoasa blondină.

ADVERTISEMENT

”Nu am fost niciodată cu ea la spital, nici măcar când a avut febră 39,4”

Deși e la primul copil, Claudia nu și-a pierdut nicio secundă capacitatea de a manageriza situațiile critice, nici măcar în secunda când fiica ei a făcut febră mare, frumoasa blondă nu s-a pierdut cu firea, nici când au mers în parc și s-a lovit la cap. Își face griji, dar se întărește și știe ce are de făcut pentru a-i fi bine micuței.

ADVERTISEMENT

”S-a lovit deja la cap, afară. A căzut în parc. Inevitabil se mai întâmplă. Nu am fost niciodată cu ea la spital, nici măcar când a avut febră 39,4. Am tratat-o singură acasă.

Eu când aud mămicile că se duc imediat cu febră mare la spital… și eu, normal că îmi fac griji, dar cumva în momentul acela mă întăresc și tot timpul știu ce să fac. Nici nu a fost cazul până acum să fie ceva grav”, a mai spus vedeta de la Pro TV.

A devenit și doctor pentru binele unicului ei copil

La capitolul doctorii, Claudia Neghină a apelat și la tratamente naturiste, dar și la pastile atunci când dințișorii le-au dat bătaie de cap. Plânsetele și trezitul în timpul nopții au determinat-o să nu asculte sfatul pediatrei și a reacționat așa cum a îndemnat-o instinctul de mamă.

”I-am dat și pastile, am mers și pe naturiste. Pentru prevenție merg pe homeopate, dar în momentul când are ceva, îi dau că nu pot să las copilul să sufere. Și când i-au ieșit dinții i-am dat la început homeopate, dar când am văzut că se trezește noaptea de durere… Pediatra mea este mai strictă, dar nu o pot lăsa copilul așa. E clar că nu plânge de fericire”, a completa Claudia pentru FANATIK.

A plâns și aproape a fost terminată din cauza problemelor de sănătate ale fiicei ei

Prima febră a fiicei ei aproape că a pus-o la pământ. Nu a dormit cu zilele și o verifica din minut în minut, ba chiar a și plâns pentru că se simțea neputincioasă în fața durerilor prin care trecea. Era deja măricică la primele simptome, avea deja un an, dar tot i-a provocat îngrijorări serioase.

”Am plâns pentru cea mică. Mai ales la prima febră. Am fost terminată. Nici nu am dormit câteva zile pentru că o verificam să nu-i crească temperatura. Slavă Domnului că prima dată când a fost răcită și a avut febră, a fost la un an. Dacă era mai bebeluș, îmi era și mai teamă”, a mărturisit fotomodelul.

Claudia Neghină: ”Nu vorbește, dacă are vreo problemă?”

Claudia se declară o mamă relaxată și declară pentru FANATIK că este genul de mamă relaxată atunci când vine vorba de dezvoltarea copilașului pe care l-a născut.

”Eu am fost o mamă foarte relaxată și am lăsat ca totul se întâmple când a simțit ea. De exemplu, a mers la un an și două luni. Niciodată nu am forțat-o. Am lăsat-o să facă lucrurile când a fost ea pregătită. Și cu mâncatul la fel. Am văzut că nu vrea să mănânce singură, am lăsat-o în pace. Dintr-o dată a început ea să pună mânuța și să ia”, povestește femeia care, ani la rândul, a fost în vârful clasamentelor frumuseții românești.

Frumoasa blondină continuă seria dezvăluirilor și precizează că nu este speriată nici de vorbitul întârziat al micuței, chiar dacă mulți consideră că ar putea fi o problemă. Ea este de părere că fiica ei va face lucrurile când va fi pregătită.

”Sunt de părere că face lucrurile atunci când e pregătită. Îmi zicea cineva: `nu vorbește, dacă are vreo problemă?`. Sunt copii care nu vorbesc până la 3-4 ani. Ea abia are un an și jumătate.

Ce să facă, să spună povești la un an și jumătate?! Eu vorbesc foarte mult cu ea, sunt convinsă că ea recepționează, și în momentul în care ea va vorbi, va fi corect. Ea de înțeles, clar înțelege. Este foarte receptivă”, a mai comunicat Claudia Neghină.

Fiica ei este la ”cură” de la un an și jumătate

Nu este strictă la alte capitole, dar când vine vorba de mese, pasiunea pentru sport și nutriție își spune cuvântul. Claudia este foarte atentă la alimentația și la programul meselor și nu face rabat de la ele. Cantitatea și calitatea și ele sunt atent supravegheate, deși unii se miră de cum îi dă să mănânce așa ceva.

”Sunt foarte strictă în privința meselor. Îi dau la ore fixe. Mi se pare important să aibă o rutină, asta este părerea mea. Eu cred că ajută să fie formată de mică să mănânce la anumite ore și cantitatea care trebuie. Eu îi dau alimente nutritive pentru că ea acum își formează gustul.

Toți mă întreabă cum de ea mănâncă toate alimentele, că nu sunt bune la gust. Nu sunt bune pentru noi că știm de dulce și sărat. Ei deocamdată nu i-am dat deloc zahăr.

Îi dau să mănânce cam tot ce fac pentru mine. Fac totul în casă, mai puțin pâinea. Ea este fană pâine și covrigi, dar îi cumpăr variante cu maia, cât mai naturale. Pâinea cu unt este plăcerea ei”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Claudia Neghină.