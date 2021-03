Claudia Neghină, ipostaze incredibile de viitoare mămică. Nu a avut vreo inhibiție când s-a pozat așa

Claudia Neghină se pregătește să aducă pe lume primul ei copil și are toate motivele de bucurie. Fotomodelul a aflat târziu de sarcina ei, susținând că jumătate din perioada în care a rămas gravidă nici nu a știut că urmează să fie mămică.

Manechinul a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV, cu câteva luni în urmă, faptul că este însărcinată, fiind vorba de o perioadă foarte frumoasă pe care o traversează.

În vârstă de aproape 40 de ani, Claudia Neghină a participat recent într-o ședință foto inedită, în care și-a etalat burtica de gravidă, tot mai proeminentă.

Claudia Neghină, o viitoare mămică foarte sexy

Vedeta a ajuns cu sarcina la 34 de săptămâni și a decis să imortalizeze acest moment unic printr-o serie de fotografii inedite. De aceea, a ales să participe într-o ședință foto în care și-a arătat abdomenul în toată splendoarea, în diverse ținute pe care nu orice graviduță s-ar încumeta să le încerce.

“Mă simt extraordinar! Sunt o mămică foarte norocoasă din punctul ăsta de vedere. Nu am grețuri, nu mi-a fost deloc rău. Practic, jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că nu am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. (…) Este o minune de la Dumnezeu. Am cerut Universului să mi se întâmple ceva, dar nu am avut nicio pretenție. Și uite că a decis ceva ce eu nu mă așteptam”, povestea Claudia Neghină cu câteva luni în urmă când le-a spus tuturor că este gravidă.

Fotomodelul va avea o fetiță și numele micuței, pe care susține că l-a și visat la un moment dat, va fi cel de Sofia.

“Am vrut o ședință foto mai deosebită, nu că celelalte nu ar fi fost destul de speciale. Baby Sofia a fost cea mai cumințică, a lasat-o pe mami să fotografieze… și când am ajuns acasă a început și ea ședința foto”, a susținut blondina, odată cu cele mai noi poze realizate.

Totodată, a purtat câteva ținute ceva mai sumare când și-a arătat burtica, fiind cunoscut că s-a menținut în formă și datorită sportului pe care l-a practicat pe parcursul lunilor sale de sarcină. Pentru că și-a dorit să aibă aceste obiceiuri sănătoase, vedeta le-a oferit și altor mămici diverse idei și trucuri, prin intermediul contului ei oficial de Instagram.

Tot pe rețelele sociale, Claudia Neghină le-a arătat fanilor ei mai multe ipostaze în care s-a lăsat fotografiată, având în momentul actual o burtică imensă de gravidă.

