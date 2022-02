Pro Tv își mărește echipa. Ce vedetă se alătură emisiunii Vorbește lumea?

O nouă vedetă se alătură trustului de presă Pro Tv. Claudia Neghină a anunțat că va face parte din echipa emisiunii Vorbește lumea.

Telespectatorii o vor putea urmări în fiecare vineri. Manechinul va avea o rubrică permanentă, unde va oferi sfaturi pentru un stil de viață sănătos.

Claudia Neghină se alătură echipei Vorbește lumea

Claudia Neghină a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu câteva luni, la vârsta de 39 de ani. Manechinul s-a recuperat repede după naștere.

În ultimii ani, aceasta s-a mutat din România, petrecându-și majoritatea timpului în Italia, Spania și Germania. Claudia Neghină se întorcea în țară pentru evenimentele Bucharest Fashion Week şi Gala Fotbalului Românesc, pe care le prezintă de o lungă perioadă de timp.

Începând din această săptămână, Claudia Neghină va putea fi urmărită la televizor, în fiecare zi de vineri. Vedeta va prezenta o rubrică de lifestyle, , difuzată pe Pro TV.

„Sper să devin o motivație pentru cei care se uită la noi”

„Va fi o rubrică de lifestyle, despre sănătate. O să vin cu sfaturi despre cum ne putem întreține, ce exerciții să facem. Vin și cu rețete. Adică, va fi ceva liber.

Eu sper să devin, așa, ca o motivație pentru cei care se uită la noi. Dacă pot să schimb măcar 5% din obiceiurile lor. Să-i îndemn să facă mai mult sport, să ducă un stil de viață sănătos, să fie fericiți, înseamnă că mi-am făcut treaba.”, a dezvăluit Claudia Neghină.

Claudia Neghină s-a îngrășat numai 7 kilograme în timpul sarcinii

În luna aprilie a anului trecut, . Fotomodelul se mândrește cu faptul că fiica sa este un copil cuminte, iar acest lucru o ajută foarte mult.

Vedeta spune că rolul de mamă a ajutat-o să se redescopere și, de când Sofia a venit pe lume, este mai fericită ca niciodată.

„De când o am pe cea mică m-am redescoperit. Am descoperit în mine calități pe care nu credeam că le am, sunt mult mai grijulie și, în primul rând, sunt mult mai fericită. Tot timpul am fost, doar că sarcina a fost o perioadă minunată pentru mine.

Sofia este o fetiță foarte fericită. Toată ziua râde. Noaptea doarme, de pe la 9 seara, până la 5:30 dimineața. Este un copil foarte bun.”, a povestit Claudia Neghină.

În prezent, frumoasa blondină este antrenoare de fitness. Aceasta a dezvăluit că, datorită stilului de viață sănătos pe care îl adoptă, în timpul sarcinii s-a îngrășat numai 7 kilograme.

„M-am îngrășat 7 kilograme. Totul pentru că am avut un stil de viață foarte sănătos și înainte. Este important să ne pregătim. Pentru mine sportul și alimentația sănătoasă fac parte din viața de zi cu zi.”, a declarat proaspăta mămică.