Claudia Pătrășcanu a încins Internetul. Cum a putut să se pozeze, la 40 de ani

Cu toate evenimentele anulate din cauza pandemiei, Claudia Pătrășcanu se dedică din ce în ce mai mult carierei de model. Și bine face, pentru că timpul nu pare să-și fi pus deloc amprenta asupra trupului ei.

Nu ne credeți? Stați să vedeți imaginile surprinse în timpul ședinței foto provocatoare la care a participat recent. Purtând un costum alb bărbătesc, aceasta stă pe un scaun și ține între degete un trabuc ce pare extrem de prețios.

„Nimeni nu are o viața de poveste, însă o femeie puternică întotdeauna îți va zice cu zâmbetul pe buze despre tot ce a trăit, iubit sau încercat, fără vreo urmă de regret”, susține fosta soție a lui Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, mai provocătoare ca oricând. Imaginile cu care și-a pus fanii pe jar

„Mă simt mai puternică ca oricând, am renunțat la persoanele toxice din viața mea, la acele persoane care nu mi-au adus nimic bun spiritual și asta pentru că am luptat mult să mă vindec pe interior și am suferit mult până să devin ceea ce sunt în prezent.

De multe ori trec prin foc și ies pe partea cealaltă mai puternică și mai ambițioasă. Nimeni nu are o viața de poveste, însă o femeie puternică întotdeauna îți va zice cu zâmbetul pe buze despre tot ce a trăit, iubit sau încercat, fără vreo urmă de regret”, le-a transmis Claudia Pătrășcanu prietenilor virtuali.

„Am învățat să nu suspin după cele care lipsesc”

Chiar dacă a trecut printr-o căsnicie nefericită, culminată cu un divorț dureros, fosta componentă a trupei Exotic rămâne o optimistă incurabilă și privește cu încredere spre toate provocările pe care i le va scoate în cale viitorul.

Toți venim pe lumea asta cu un cufăr plin de aptitudini. Problema este sa te decizi ce vrei sa faci cu ele.

Examinează-le! Am învățat sa nu suspin după cele care lipsesc și consider ca am destul și chiar mai mult de atât ca sa-mi trăiesc viața frumos și liberă.

Mă folosesc din plin de ceea ce am, mă surprind pe mine, dar și pe cei din jurul meu”, a mai scris Claudia Pătrășcanu pe contul său de Instagram.