Claudia Pătrășcanu a lăsat-o mască pe Teo, în direct. Ce a răspuns când a fost întrebată despre infidelitate

Claudia Pătrășcanu a fost prezentă în calitate de invitată pe canapeaua de la Teo Show. Artista, care se află în plin proces de divorț, dar și de custodie pentru cei doi copii, a recunoscut că despărțirea de Gabi Bădălău nu este un subiect plăcut de discuție și a reușit să o surprindă pe Teo atunci când a vorbit despre infidelitate.

Cântăreața originară din Constanța a făcut precizări importante, miercuri, în direct, și a lăsat-o mască pe moderatoarea de la Kanal D. Claudia Pătrășcanu a fost întrebată despre infidelitățile pe care, la un moment dat, și fostul ei soț le-a recunoscu și, deși a susținut că nu a pus cu adevărat punctul pe “i”, și-a dat seama când Gabi Bădălău a călcat strâmb.

Mai mult, prezentă în platoul de filmare, solista de 40 de ani a avut și o veste bună pentru telespectatori. Și-a lansat cea mai nouă piesă din repertoriul său –“Bolnavă de amor” -, pe care pare că i-a dedicat-o, subtil, fostului ei partener de viață, cu care are doi băieți.

Claudia Pătrășcanu, noi detalii despre suferințele în amor: “Ca femeie simți când ești înșelată”

Claudia Pătrășcanu a reușit să o uimească pe Teo Trandafir atunci când a recunoscut că a simțit că este înșelată de fostul ei partener. Aceasta a mai mărturisit că nu a suportat niciodată să fie mințită și a preferat întotdeauna să cunoască adevărul, oricât de dureros ar putut fi. Mai mult, nu s-a sfiit să recunoască faptul că melodia ei este una de dragoste.

Teo Trandafir a remarcat rapid că atitudinea Claudiei Pătrășcanu în emisiune este una pozitivă, cu un suflu nou, și i-a transmis că se bucură să vadă că nu a renunțat la carieră.

Artista a purtat și o rochie inedită, prin care și-a pus în valoare silueta de vis și s-a distrat alături de Bursucu’, atunci când le-a cântat noua melodie telespectatorilor. Mai mult, cântăreața a transmis că a apelat la casa de producție a lui Smiley, pentru lansarea de la începutul primăverii.

“Sunt mai dornică de viață, de muzică. Dumnezeu mi-a dat acest dar și de ce să nu îl folosesc? Mi-a plăcut să cochetez mereu cu lumea asta și a modei. Nu vreau să vorbesc despre această perioadă grea din viața mea, a divorțului. În momentul în care plec de acasă, mama este cea care are grijă de copii. Știm cu toții că este perioada aceasta și nu vreau să spun mai multe. Sunt genul de om căruia îi place să muncească, așa sunt.

(…) Este vorba de revenirea mea în muzică. Mă bucur că am lucrat cu casa de producție a lui Smiley, HaHaHa Production, are un mod aparte de-a lucra cu artiștii. Fiecare a pus suflet pentru această piesă. Mie îmi place să iubesc și să ofer iubire, așa sunt eu, sunt un om vesel. Nu am plâns deloc când am cântat-o, nu sunt îndrăgostită. Dar niciodată nu m-am gândit că mi s-a închis acest capitol al vieții. De aceea suntem pe acest pământ, să iubim.

(…) Eu niciodată nu am suportat minciuna, am preferat să sufăr, să plâng, să mă consum. Nu știu, dacă ești înșelat, îl simți. Nu am întrebat niciodată direct: e adevărat că mă înșeli? Am încercat să am o discuție. Dar dacă ai asta în sânge ca bărbat, vei înșela toată viața. E adrenalina și așa îi place lui. În cazul meu, am mereu copiii noștri în față, voi ține minte momentele frumoase, când s-au născut ei, nunta noastră. Doar că povestea noastră de iubire s-a rupt. Îmi cresc copiii fără ură, să nu ne judece pe niciunul când vor crește”, a povestit Claudia Pătrășcanu, în emisiunea prezentată de Teo Trandafir.

