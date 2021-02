Claudia Pătrășcanu, acuzații dure legat de divorțul de Gabi Bădălău. Ce s-a întâmplat cu testul anti-drog

Claudia Pătrășcanu a lansat acuzații dure la adresa lui Gabi Bădălău referitor la testul anti-drog pe care omul de afaceri l-a efectuat în urmă cu câteva săptămâni la Institutul Național Mina Minovici din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața susține că nu se mai aude nimic de rezultatul testului respectiv, iubitul Biancăi Drăgușanu făcând două, unul la privat și altul la stat. Vedeta susține că testele s-au „evaporat”, cel făcut în clinica privată fiind negativ sau cel puțin așa a spus omul de afaceri.

De asemenea, artista a mai povestit că a primit recent un mesaj legat de celulele stem stocate pentru copiii ei, povestind că fostul partener de viață nu a plătit suma necesară. Claudia Pătrășcanu susține că Gabi Bădălău a refuzat să plătească această sumă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu, noi cuvinte dure la adresa lui Gabi Bădălău. Ce spune despre testul anti-drog

„Nu s-a mai auzit absolut nimic despre testul de la IML. Insist către doamnele avocate să vedem ce putem face în instanță. Testul s-a făcut și la privat, și la IML. El a intrat în clinică, dar nu a ieșit cu testul de acolo.

Cât să dureze? Deja au trecut două-trei săptămâni de când s-a făcut testul și nu a venit nici un rezultat. Azi am primit un mesaj de la o clinica privată unde am stocat celulele stem și unde se plătește pe an suma de 460 RON, o sumă mică.

ADVERTISEMENT

Ni s-a transmis prin mesaj că ne dau celule stem afară, pentru că nu a fost făcută plata. Trebuie să le transferăm. Mi s-a spus că Gabi Bădălău a refuzat să mai plătească celulele stem pentru copil”, a spus Claudia Pătrășcanu într-o emisiune de la Realitatea TV, informează click.ro.

Solista a mai povestit în aceeași emisiune că cei doi băieți pe care-i are cu Gabi Bădălău nu mai vor să meargă la tatăl lor după ce au petrecut câteva zile la munte la finalul lui ianuarie. Frumoasa brunetă susține că familia fostului soț îi pune în continuare bețe în roate și nu vrea să-i lase copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu s-a consumat enorm și a plâns în ultima perioadă, mărturisind că este dispusă să-și caute de muncă pentru a le asigura o educație și un viitor mai bun copiilor ei. Artista a mai spus că este terorizată și amenințată constant de rudele fostului soț.

„Am plâns, m-am consumat, dar pentru copiii mei voi merge până în pânzele albe. Am vorbit cu el că, dacă nu poate face asta pentru copiii noștri, să le plătească celulele stem, să-mi lase mie copiii. Vreau să-mi caut de lucru, dar îmi pune bețe în roate”, a completat vedeta.

ADVERTISEMENT