Claudia Pătrășcanu, cuprinsă de emoții. Copiii ei vor pleca în vacanță cu Gabi Bădălău

Copiii Claudiei Pătrășcanu cu Gabi Bădălău se pregătesc de vacanță. Cei mici urmează să petreacă două săptămâni în preajma tatălui lor, dar și a bunicilor, a dezvăluit artista.

Claudia Pătrășcanu își lasă copiii în vacanță cu Gabi Bădălău. Artista are emoții

Claudia Pătrășcanu are emoții Totodată, răsuflă ușurată că va mai scăpa din sarcinile de mamă în cele 14 zile. Concret, cei mici vor ajunge sâmbătă în Spania cu tatăl și bunicii lor.

”Am emoții pentru ei de fiecare dată când pleacă. Copii au plecat in vacanta, maine pleaca in Spania. Ii las in mainile Domnului.

Pleaca cu bunicii si c toata familia lui Gabi. Pleaca 2 saptamani, așa ca ma relaxez si eu in acest timp, dar cu gândul la ei”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars, scrie

Interpreta a oferit astfel detalii și despre care mai este relația sa cu fostul ei soț, Gabi Bădălău. Cei doi pare că se-nțeleg amiabil în ceea ce-i privește pe fiii lor.

Și Bianca Drăgușanu, partenera lui Gabi Bădălău, a plecat în vacanță cu fiica ei

De altfel, în timp ce Gabi Bădălău pleacă în Spania, actuala lui parteneră, Bianca Drăgușanu, a ajuns vineri în Turcia. Fosta asistentă TV a adus-o aici pe fiica sa, Sofia.

Referitor la divorțul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, procesul continuă. Luna trecută, cântăreața mărturisea că totul este departe de a se încheia, deoarece familia afaceristului refuză să comunice cu ea, dar nici fostul soț nu este prea cooperant.

Pe data de 23 iunie, Încă din 2019 ei încearcă să pună capăt unei căsnicii care nu ar fi fost tocmai fericită. Asta din cauză că solista s-a confruntat cu violența din partea partenerului.

Claudia Pătrășcanu a mai mărturisit jurnaliștilor, la ultimul termen de judecată, că se teme pentru copiii ei de fiecare dată când se duc acasă la tatăl lor. Ea nu este mulțumită de comportamentul lui Gabi Bădălău.