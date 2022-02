Decizia neașteptată luată de Claudia Pătrășcanu pentru a divorța rapid de Gabi Bădălău: “Am renunțat la tot”

Claudia Pătrășcanu a luat o decizie neașteptată pentru a divorța cât mai repede de Gabi Bădălău. De aproape trei ani au decis să se separe.

Cântăreața a renunțat la partaj și la pensia alimentară a copiilor, dar în acte încă este soția omului de afaceri. Cei doi copii pe care îi au împreună sunt foarte importanți pentru artistă și ar face orice pentru ei.

Vedeta a mărturisit că își dorește foarte mult acest divorț. Ea este cea care a depus actele în urmă cu aproximativ trei ani.

Decizia neașteptată luată de Claudia Pătrășcanu pentru a divorța rapid de Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu vrea în continuare , dar cei doi încă nu au reușit acest lucru. Artista a obosit și vrea ca totul să se termine cât mai curând.

“Eu am fost cea care am înaintat acest divorț și vreau în continuare să divorțez, dar am început să trăiesc cu situația asta așa și să las ca lucrurile să se întâmple atunci când va considera Dumnezeu. (…)

De trei ani tot încercăm să comunicăm, ba ne certăm, am obosit. La un moment cel care va vrea să facă un pas și va fi foarte hotărât să se recăsătorească, cu siguranță se va da acest divorț.”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, notează .

Vedeta a renunțat la partaj și la pensia alimentară pentru a divorța mai repede de fostul partener. Decizia stă acum în mâinile lui Gabi Bădălău. El poate să-i acorde divorțul în orice clipă.

Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu este de părere că afaceristul nu și-ar fi dorit atât de mult să divorțeze în cel ma scurt timp.

“Cert e că dacă și-ar fi dorit cu adevărat din tot sufletul să divorțeze, că practic până la urma urmei am renunțat la tot. Nu contează nimic, decât copiii.

M-am tot gândit că ar trebui să se renunțe și să se termine acest divorț. Gabi trebuie să pună punct și să se termine acest divorț, într-o secundă.”, a adăugat ea.

Ce spune despre relația cu Gabi Bădălău

Deși au trecut prin multe și au avut diverse neînțelegeri, cântăreața crede că ea și fostul soț se vor înțelege mai bine după ce se termină cu divorțul.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău . Vrea să rămână în relații bune cu omul de afaceri, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

Amândoi au înțeles că cel mai mult contează copiii și vor face tot posibilul ca aceștia să nu simtă tensiunile dintre ei.

“Eu cred că după acest divorț, aceste furtuni cu nisip și de toate, cred că eu și Gabi noi ne vom înțelege foarte bine. Ne vom înțelege bine pentru copii, e foarte important ca copiii să vadă că ești bine, că se respectă părinții, că se salută.

Începem să vream să comunicăm, am înțeles niște lucruri. Copiii sunt cei mai importanți, acum sunt la vârsta la care trebuie să conștientizeze tot ce se întâmplă.

Suntem într-o relație civilizată, de multe ori sunt și decalaje că până la urmă nu suntem la fel noi, oamenii, și nu gândim la fel.

Sper să ajungem să divorțăm, să punem punct, să ne vedem de viețile noastre, să fie frumos și civilizat să nu-i afectăm pe cei mici.”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu.