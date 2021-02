Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Gabi Bădălău: „Viața ne pune la încercări grele”

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre un episod tulburător din căsnicia cu Gabi Bădălău, cu care se află într-un scandal imens din cauza custodiei celor doi copii. Cântăreața a făcut dezvăluiri șocante într-un clip video de pe Instagram.

Bruneta trece prin clipe grele din cauza tensiunilor cu fostul partener de viață, de care s-a despărțit acum mai bine de un an și jumătate.

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre un episod care a marcat-o profund și a izbucnit în lacrimi în timp ce povestea trauma suferită. După ce Gabi Bădălău a dat-o afară din casa în care locuiau împreună, artista și-a amintit de problemele din căsnicia lor de fiecare dată când vedea o femeie neajutorată.

Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Gabi Bădălău: „Viața ne pune la încercări grele”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt în plin proces de divorț, după ce povestea lor de dragoste s-a încheiat cu aproape doi ani în urmă. Bruneta a întâmpinat numeroase probleme în căsnicia cu afaceristul și își amintește de ele cu fiecare ocazie.

Gabi Bădălău a dat-o afară din casa lor atunci când s-au separat, lucru care a marcat-o pe frumoasa brunetă pentru totdeauna. Din această cauză, Claudia simte greutățile prin care a trecut atunci când vede o femeie care suferă și are nevoie de ajutor.

Fosta componentă a trupei „Exotic” le-a împărtășit fanilor cum a văzut o femeie care avea nevoie de ajutor și nu s-a oprit să-i acorde sprijin. Claudia Pătrășcanu s-a gândit la ea, în urmă cu câteva luni, când se afla în aceeași situație: singură, fără un bărbat care să o ajute să-și care cumpărăturile.

„Am trăit acum câteva luni aceleași momente. Am fost la cumpărături, după ce am ieșit, norocul meu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum am mașină, dar atunci nu aveam, m-am urcat în mașină, am pornit și cumva la ieșirea din market am văzut o doamnă care avea în stânga șase, șapte sacoșe și în cealaltă mână tot cam așa.

Avea o greutate pe care o ducea și stânga-dreapta, se clătina și cu capul în jos și ofta. În acel moment am încetinit mașina și mi-am dorit din tot sufletul să opresc și să o rog să urce, să o duc unde locuia. În momentul acela nu o mai vedeam pe acea doamnă, mă vedeam pe mine.

O postare distribuită de Claudia Patrascanu (@claudia_patrascanu)

Nu am făcut acest lucru, nu am ajuns acasă și în tot acest timp, încontinuu m-am gândit la acea doamnă. Mă vedeam pe mine și m-am reîntors în timp, acum câteva luni, căci vreau să uit de cele trăite, dar cumva se întâmplă să-mi apară tot timpul câte ceva și să-mi aduc aminte. Probabil că toată viața voi întâmpina astfel de situații.

Viața ne pune la încercări grele, dar trebuie sa o privim cu fruntea sus și sa luptam. Regret pentru astăzi, regret ca n-am făcut ce am simțit pe moment, dar sunt alături de toate mămicile și femeile care întâmpina greutățile vieții.”, a povestit Claudia Pătrășcanu pe Instagram.