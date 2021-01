Aflată în plin divorț cu Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu este disperată și vrea să-i ceară fostului ei partener custodia exclusivă a copiilor. În cadrul unei emisiuni televizate, cântăreața l-a atacat din nou pe afacerist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Bădălău a fost surprins în Dubai alături de Bianca Drăgușanu, iar cântăreața i-a adus critici dure fostului ei, acuzându-l că nu este responsabil și că nu poate avea grijă de copii.

Mai mult, vedeta a declarat la emisiunea respectivă că atitudinea ignorantă și stilul de viață al lui Gabi Bădălău reprezintă un motiv de îngrijorare pentru ea, în ceea ce privește siguranța copiilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu îl atacă din nou pe Gabi Bădălău. Vrea custodia exclusivă a copiilor

Claudia Pătrășcanu a declarat că nu vrea ca bărbatul care i-a fost soț timp de aproape cinci ani să-i ia copiii, motiv pentru care vrea să ceară custodia exclusivă a celor mici.

În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a făcut declarații șocante despre Gabi Bădălău și a vorbit despre cum îitrata acesta pe copii. Bărbatul ar fi condus fără permis auto timp de un an și jumătate și i-ar fi lăsat pe copii să stea în portbagajul mașinii, nefiind prima dată când a dat dovadă de negliență.

ADVERTISEMENT

„Copiii mi-au fost duși în portbagaj până acum o lună, două. Duci copiii în portbagaj până la București? Efectiv în portbagaj, am văzut cu ochii mei, au venit copiii și mi-au spus. Conduce cu 100 și ceva, cu 200, nu i-a făcut nimeni nimic. Are carnetul luat de un an și jumătate. Duminică a dus copiii acasă, cu cel mic la volan, el la volan.”, a declarat vedeta la TV, potrivit spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu nu are încredere că soțul ei le-ar putea asigura copiilor siguranța, așa că nu l-a lăsat să-i ia cu el în Dubai, unde s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu, care a plecat acolo înainte de Revelion. Cântăreața vrea să-i știe în siguranță pe cei mici și să nu mai audă de fostul soț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este un părinte iresponsabil și s-a dovedit lucrul ăsta, se vede. Mi-aș fi dorit ca acești copii să nu aibă nevoie de nimic, să mi-i cresc singură așa cum știu eu, dar nu se poate că nici eu nu sunt în măsură să le iau dreptul copiilor, juridic vorbind. (…) Nu vreau să îmi pierd copiii din mână, nu vreau să li se întâmple ceva.

Aud mâine, poimâine că fuge din țară. Cum credeți că aș putea să îmi las eu copiii minori să plece într-o vacanță cu tatăl, care nici nu are o relație stabilă. Ei nici nu se îmbracă singuri, nu mănâncă, nu știu unde sunt, dacă se pierd pe stradă, dacă se închide taică-su în dormitor și nu le răspundea? Cum credeți că aș putea să dau eu de copiii mei?”, a mai adăugat aceasta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Bădălău, alături de Bianca Drăgușanu în Dubai

Recent, FANATIK a prezentat imagini în exclusivitate cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, amândoi aflați în Dubai, motiv care a stârnit furia Claudiei Pătrășcanu.

„Viața lui este mai importantă, să schimbe femeile, să se plimbe prin ţări străine. Şi dacă spune că este un om liber, nu prea este liber, credeţi-mă! Are o mulţime de responsabilităţi de care fuge şi de la care s-a eschivat (…)

ADVERTISEMENT

Consider că doar un om cerebral, conștient de viața a doi minori, poate sa gândească pentru siguranța lor. Copiii nu sunt încă pregătiți pentru a putea cunoaște altă persoana, cu atât mai mult în condițiile în care încă suntem căsătoriți.”, a declarat Claudia Pătrășcanu.