Claudia Pătrășcanu, în căutare de dovezi. Care e motivul pentru care a apelat la Alex Bodi

Claudia Pătrășcanu este în căutare de noi informații și dovezi în procesul de divorț pe care-l duce cu omul de afaceri Gabi Bădălău, explicând recent care a fost motivul pentru care a apelat la ajutorul lui Alex Bodi.

Bruneta consideră că nu a greșit cu absolut nimic când i-a trimis un mesaj afaceristului din Mediaș, fiind convins că îi poate fi de folos. Cântăreața a mărturisit că a apelat la fostul iubit al Biancăi Drăgușanu pentru a-i cere informații despre fostul soț.

Artista este convinsă că Alex Bodi ar putea avea informații de mare ajutor în divorțul pe care-l are de mai bine de un an și jumătate cu Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu crede că afaceristul are filmări compromițătoare cu tatăl băieților ei.

Claudia Pătrășcanu, despre implicarea lui Alex Bodi în divorțul cu Gabi Bădălău

„Eu consider că nu am făcut nimic rău, pentru că am nevoie în continuare de dovezi. Eu am considerat că nu am făcut nimic rău să-i dau un mesaj.

Am tot respectul pentru acest om. Mi s-a părut un om foarte elegant”, a declarat Claudia Pătrășcanu în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars, informează spynews.ro.

Cel care a dezvăluit că frumoasa brunetă l-a contactat pe Alex Bodi a fost chiar Gabi Bădălău, care a precizat că se așteaptă la orice din partea fostei sale soții. Fiul fostului senator de Giurgiu Niculae Bădălău spune că vedeta este disperată și vrea să îi facă rău.

„Eu de la personajul asta, de la Claudia, mă aștept la orice. Confirm că s-a întâmplat și lucrul acesta. Nu îl cunosc pe acest domn. Claudia este atât de rea, de înverșunată încât este atât de disperată să îmi facă rău.

Nu înțeleg de ce, că sunt tatăl copiilor mei. Ea nu știe ce să mai facă să mă distrugă. Ea nu se gândește, copiii se duc la școală, o să râdă copiii de ei. De ce face tot circul ăsta?

Mie trebuie să îmi ceară ajutorul pentru copii, nu altor personaje care nu au nici o treabă cu viața noastră”, a fost reacția lui Gabi Bădălău în show-ul lui Dan Capatos, referitor la mesajul trimis de brunetă lui Alex Bodi.

