Claudia Pătrășcanu iubește din nou? Cântăreața e pregătită de ceea ce urmează

Claudia Pătrășcanu este în plin proces de divorț cu Gabi Bădălău, în ultima perioadă existând zvonuri că ar fi început o nouă relație sentimentală. Cântăreața a dezvăluit dacă iubește în prezent, dar și pentru ce este pregătită în continuare.

Frumoasa vedetă a negat faptul că și-ar fi refăcut viața amoroasă, precizând că încă nu s-au vindecat rănile trecutului. Artista vrea să iubească din nou, dar simte că nu este pregătită să-și pună inima pe tavă alături de alt bărbat.

Bruneta nu are nicio persoană de sex masculin alături, Claudia Pătrășcanu dorind să se ocupe numai de creșterea și educarea băieților ei. În plus, vrea să se termine cât mai curând procesul pe care-l are cu fostul partener de viață, afaceristul Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, dispusă să iubească iar? Ce planuri are vedeta

„Nu este adevărat că am pe cineva, în momentul de față, dar vreau să îmi refac viața. Nu există în momentul de față o persoană, cel mai important lucru acum pentru mine sunt copiii. Nu am pe nimeni.

Vreau să ies din acest divorț și, după, mă gândesc la asta. Momentan, nu sunt pregătită să intru într-o relație”, a spus Claudia Pătrășcanu, scrie spynews.ro.

Cântăreața crede în continuare în iubire, însă nu se poate gândi la acest aspect din moment ce nu a divorțat. Artista din Constanța vrea mai întâi să se liniștească pe plan sentimental pentru că a trecut prin multe în ultima vreme din cauza unui Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu simte că are nevoie de o perioadă de vindecare, precizând că nu se vede rămânând singură tot restul vieții. Totodată, vedeta nu și-a pierdut încrederea în bărbați, în ciuda faptului că fostul soț a făcut-o să sufere enorm.

Frumoasa brunetă este în formă fizică de invidiat, dezvăluindu-le fanelor din mediul online care sunt trucurile la care apelează pentru a fi încrezătoare. Artista este convinsă că frumusețea nu stă în operații estetice, ci în atitudine și naturalețe.

„O femeie nu are nevoie de botox și nici de silicoane. O femeie are nevoie de atitudine și încredere în sine. Oricât de multe sau puține kg ai, oricât de puțină sau multă frumusețe genetică ai, important este să fii tu și să nu te transformi într-un obiect…

Să rămâi ceea ce ești și cum ai fost creat. Toate au o măsură în viață și bun simț. Nu mi-au plăcut niciodată exagerările, nu mă gândesc la transformări deoarece consider că frumusețea naturală nu o poți compara cu nimic. Este unică!

Nu este nimic complicat, trebuie doar să crezi. Se poate să arați bine la orice vârstă, fără intervenții care te pot face să ajungi ceea ce nu ești. Ador să fiu femeie!😊”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.