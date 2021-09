Claudia Pătrășcanu, noi acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău: „Am fost amenințată”

Claudia Pătrășcanu a lansat noi acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău. Artista a făcut public un e-mail pe care l-a primit din partea psihologului pe care fostul soț l-a propus pentru cei doi copii ai lor, Gabriel și Nicholas.

Cei doi foști parteneri sunt separați de doi ani și nu reușesc să pună capăt războiului generat de custodia celor copii. Cântăreața este hotărâtă să lupte pentru micuții ei și este dispusă să facă orice.

Claudia Pătrășcanu, noi acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a lansat . Artista a publicat o captură de ecran cu un e-mail primit de la psihologul propus de Gabi Bădălău pentru copiii ei.

Vedeta este revoltată de mesajul primit, care nu a fost redactat corect din punct de vedere gramatical. Claudia Pătrășcanu a mai publicat și câteva imagini ale psihologului respectiv, acoperindu-i fața.

În imaginile respective, femeia s-a lăsat fotografiată în ipostaze nepotrivite, mai ales pentru un psiholog. Claudia Pătrășcanu a mai spus că fostul ei soț a amenințat-o și i-a cumpărat avocații.

Omul de afaceri i-a mai spus fostei soții că niciodată nu va câștiga procesul în fața unei familii influente.

„Pot sa renunț la orice, dar NICIODATĂ la copiii mei !!!! Nu voi accepta să fie supuși umilințelor vreodată de nimeni, sub pretextul ca s-a avut acordul meu!

Am fost amenințată, mi s-au cumpărat avocații, mi s-a spus că nu am nicio șansă, căci mă lupt cu o familie influentă și totuși, încă am speranța că cererea aceasta se va judeca drept și poate lucrurile se vor încheia aici.

Aceasta doamnă din imagine a fost acceptată ca și psiholog pentru copiii mei, propusă de tatăl copiilor mei. Oare cum pot instituțiile din țara noastră sa accepte ca niște minori sa fie supuși consultațiilor cu astfel de psihologi?!

Va las pe voi sa trageți concluzii, ce vă inspiră această doamnă?!

Ce calitate poate avea această doamnă psiholog care nici nu știe să scrie, care demonstrează prin fotografii gesturile obscene sau care râde de artiștii țării noastre?!”, a scris Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, divorț cu scandal

sunt separați din 2019, însă lupta pentru custodia copiilor încă nu a ajuns la final. Artista vrea cu orice preț să câștige în fața fostului soț și nu se lasă până nu obține ceea ce este mai bine pentru cei mici.

În urmă cu câteva luni, Gabi Bădălău a depus o cere prin care să poată pleca cu copiii în vacanță în afara țării. Fosta soție nu a vrut să-i dea acordul pentru acest lucru.

Afaceristul a făcut apel în instanță, însă cererea i-a fost respinsă, astfel că lucrurile au fost în favoarea Claudiei Pătrășcanu.