Claudia Pătrășcanu nu vrea să îi lase copiii lui Gabi Bădălău. Acuzații dure la adresa fostului soț: ”El se răzbună”

Claudia Pătrășcanu nu este dispusă să cedeze în fața lui Gabi Bădălău. Pe 3 noiembrie, cei doi revin în fața instanței pentru custodie, iar lucrurile se complică și mai rău.

Claudia Pătrășcanu nu va renunța la copiii săi

Fosta soție a lui Gabi Bădălău nici nu vrea să audă ideea conform căreia afaceristul ar putea locui cu cei mici. , Claudia Pătrășcanu este dispusă să lupte până la capăt pentru custodie.

Mai mult de atât, aceasta lansează acuzații cât se poate de dure la adresa afaceristului. Aceasta susține că Gabi Bădălău ar face o ”crimă”, dacă i-ar lua pe cei mici de lângă mama lor.

De asemenea, ea susține că nu înțelege cum s-ar ocupa Gabi Bădălău de cei mici, în condițiile în care acesta este mai mereu plecat, fie prin cluburi, fie în vacanțe, cu diverse femei, în ciuda faptului că este tată.

”Mie mi se pare asta cu a lua copiii de lângă mamă o crimă, o crimă sufletească, iar un bărbat care știe că nu are timp de acești copii, nu petrece timp cu ei nici măcar în weekend-urile atunci când îi ia, când practic mama lui recunoaște că nu are timp pentru acești copii, el stă mai mult în cluburi, în vacanțe, are viața lui, cum ai putea tu să le faci rău unor copii care au un echilibru, o stabilitate, care își pun capul pe umărul mamei în fiecare seară”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

De asemenea, vedea și-a reamintit un episod recent în care a ajuns la spital cu unul dintre băieți, iar Gabi Bădălău nici măcar nu s-a obosit să vină acolo, .

Claudia Pătrășcanu îl acuză pe Gabi Bădălău de ”răzbunare”

În realitate, spune Claudia Pătrășcanu, totul este doar o răzbunare. Fostul ei soț vrea să o atace pe fosta lui soție, însă în realitate nu face altceva decât să își rănească propri copii.

De asemenea, aceasta dezvăluie că afaceristul nici măcar nu își dorește să stea cu cei mici, însă este ambițios și vrea să meargă până la capăt în instanță.

”Atâta timp cât Gabi își dorește un domiciliu al copiilor, iar el nu are practic nicio dorință de a sta cu copiii nici măcar atunci când îi ia, de ce ai vrea să-i chinui, să nu mai stea cu mama?! Altă tevatură a lui și alt circ asta cu domiciliul”, a mai povestit ea, pentru .

Claudia Pătrășcanu se teme și de modul în care vor fi afectați cei mici din punct de vedere emoțional, având în vedere ambițiile pe care fostul ei soț continuă să le facă.