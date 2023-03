Claudia Pătrășcanu, primele declarații despre procesul cu Bianca Drăgușanu: ”Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură”

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu au ajuns la cuțite. Cântăreața a făcut primele declarații despre procesul pe care actuala parteneră a fostului soț l-a intentat împotriva sa. Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare și îi cere daune uriașe.

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu în proces. Ce declarații a făcut fosta membră a trupei ”Exotic”

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu au miercuri o nouă înfățișare la Tribunalul din Constanța, acolo unde s-a deschis procesul. , dar fosta soție a lui Gabi Bădălău nu s-a putut prezenta, absența fiindu-i înlocuită de avocat.

Fosta membră din trupa ”Exotic” consideră că procesul nu ar trebui să aibă loc, având în vedere perioada postului Paștelui. De asemenea, se simte presată de doi ani și nu înțelege de ce este implicată în acest conflict, având în vedere relația pașnică pe care o are de mulți ani cu multe persoane publice.

Claudia Pătrășcanu crede că Bianca Drăgușanu își dorește cu orice preț bani și că demersul acesteia ar fi unul nejustificat în contextul în care a ofensat-o în repetate rânduri, ea nemaiputând sta indiferentă și i-a oferit un drept la replică.

”De doi ani de zile, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii” spune fosta soție a lui Gabi Bădălău. Ea a amintit și de conflictele prin care s-a remarcat Bianca Drăgușanu de-a lungul anilor, la TV și se întreabă de ce nu a dat în judecată acele persoane care într-adevăr i-au afectat imaginea.

” (…)Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum. Pe ei nu i-a dat în judecată că nu a…Ce vorbim aici?

(….) De doi ani de zile, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii. Nu am dreptul la replică? Să le aducă (nr. probele), de asta suntem aici, să le aducă. Când ai un proces, probe sunt și vor fi… am avut probe de divorț atâtea.

Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu zic că vreau niște bani. Eu dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat-o în judecată, asta e…”, a transmis Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, potrivit

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, divorțați oficial

Acesta este cuplat cu Bianca Drăgușanu, iar motivul care a dus la ruptura relației dintre el și Claudia Pătrășcanu ar fi fost violența lui și infidelitatea în același timp.