Claudia Pătrășcanu, romantică în plin proces de divorț. Cu cine a cinat cântăreața

Claudia Pătrășcanu este o persoană foarte romantică, în ciuda faptului că este în plin proces de divorț de omul de afaceri, Gabi Bădălău, care a dat-o afară din casă în urmă cu aproximativ 2 ani, în toiul nopții. Vedeta le-a arătat tuturor cu cine ia cina perioada asta.

Frumoasa brunetă petrece momente speciale alături de cei doi băieți pe care-i are din relația cu fostul partener de viață și nu uită să le ofere unele dintre cele mai frumoase amintiri. Așa s-a întâmplat și acum când a pregătit o masă numai pentru ei 3.

Cântăreața a gătit pentru cei doi băieți pe care-i iubește ca pe ochii din cap, Claudia Pătrășcanu postând pe rețelele de socializare o scurtă filmare în care le arată internauților care au fost preparatele cu care i-a răsfățat pe cei mai importanți bărbați din viața ei.

Claudia Pătrășcanu, momente speciale. Pentru cine a pregătit artista o cină romantică

„Cină romantică cu și pentru cei doi bărbați din viața mea”, a scris Claudia Pătrășcanu despre o filmare postată pe InstaStory, în care le-a arătat fanilor ce preparate speciale a pregătit pentru masa alături de copiii ei.

Fosta componentă a trupei Sexxy este în scandal de luni bune cu fostul partener de viață, Gabi Bădălău, cu care se războiește pentru custodia băieților. Vedeta dorește să-i aibă aproape pe cei mici, fiind convinsă că afaceristul are probleme cu unele vicii.

Cântăreața spune că nu îi place să iasă în față prin certuri și scandaluri, mărturisind că s-a căsătorit din dragoste, mai ales că a rămas însărcinată destul de repede, după numai 3 luni de relație.

„Mie nu îmi plac cancanurile, dar am intrat de respect pentru oamenii care mă respectă. Am muncit tot timpul. M-am căsătorit din dragoste. Într-un final am zis să îl cunosc, să îi dau o șansă. Eu eram îndrăgostită de el când am rămas însărcinată.

I-am trimis testul și m-am trezit cu el la ușa mea. S-a bucurat. El își dorea copilul. I-am zis doar că nu suport minciuna. Gabi tot timpul a mințit. Minte și minciuna este o boală. Își mintea și părinții. Și pe mine. Mergem mai departe în instanță.

Fiind un om foarte slab și neajutat. Păi dacă tot așa spune mătușa că am plecat ca o regină. De unde? Omul cu care am făcut copii m-a trădat, m-a dezamăgit”, a spus Claudia Pătrășcanu la Xtra Night Show.

