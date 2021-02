Claudia Pătrășcanu, scandal de Dragobete cu Gabi Bădălău: “Mă terorizează! Am refuzat sute de mii euro, din cauza lui”

Claudia Pătrășcanu a formulat noi acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău. Scandalul dintre cei doi foști parteneri, care se află în divorț și în proces pentru obținerea custodiei celor doi copii, a ajuns la noi cote.

Vedeta a făcut public un mesaj dur pe rețelele sociale, în care a explicat în ce moduri o terorizează Gabi Bădălău. Din spusele cântăreței, se pare că astfel de momente ar avea loc și în prezent.

Artista susține că a fost nevoită să renunțe la apariții TV, în câteva show-uri deloc de neglijat, precum Survivor România, dar și la mai multe contracte generoase din punct de vedere financiar, din cauza tatălui copiilor săi.

Claudia Pătrășcanu, scandal cu Gabi Bădălău. Ce noi acuzații îi aduce fostului soț

Mai mult, Claudia Pătrășcanu spune că este în continuare determinată să lupte, pentru a putea să își câștige copiii în instanța de judecată.

“Cum se face că nu sunt lăsată în pace de acest Bădălău și caută mereu cârcota, îl interesează de viața mea și ce fac eu?! Cum se face ca se aliază cu domnul prezentator C și cu domnul jurnalist H și minciunesc, cât le ține gura și audiența?! Da, recunosc…. am făcut o greșeală să cred că acei oameni, de la acea emisiune, vor înțelege prin ce trec și mă gândeam că vor sprijini astfel de situatii, dar important este să și facă emisiunea.”, și-a început Claudia Pătrășcanu mesajul, postat în această dimineață, pe Instagram.

Scandalul dintre cei doi continuă de Dragobete, sărbătoare pe care românii o marchează astăzi. În cazul vedetei, însă, sărbătoarea românească dedicată iubirii a fost umbrită de această perioadă deloc roz a vieții sale. Claudia Pătrășcanu pare să traverseze în continuare momente dificile și susține că primește zilnic mesaje de teroare de la Gabi Bădălău.

“Orice aș vrea să fac, orice aș vrea să muncesc pentru copiii mei, îl deranjează pe acest Bădălău și asta pentru că independența mea, l-a deranjat tot timpul. Dacă plec să-mi filmez clipul o ZI, mă terorizează cu mesaje ca nu sunt lângă copii, dacă plec pana la market, mă exasperează, dacă plec după marfă pentru magazinul meu online, mă traumatizează cu alte mesaje, dacă îmi vin contracte de colaborare cu televiziuni, le arată pe ecran și nu întâmplator îi spun despre ele ci ca să vedeți și dvs. cine e acesta cu adevărat! Obsesia și nebunia lui pentru tot ce fac eu ajunge la cote maxime”, a continuat vedeta, pe Instagram.

“Vă spun aici, clar: Daaa, am refuzat emisiunea “Mămici cu pitici ptr lipici”, am refuzat show-ul Survivor, am refuzat contracte mari de colaborare cu Germania pentru cântări, am refuzat sute de mii euro, bani munciți cinstit, cu demnitate, cu rolul meu de mamă, cu numele meu, ci nu cum îi câștiga Bădălău. (…). Dacă toată România s-ar uita o secundă măcar la filmuleț ar înțelege cu ce te ocupi tu, rătăcitule! Păi și cum să nu lupt?!”, a continuat Claudia Pătrășcanu.