Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, filmul divorțului: „N-am fost iubită niciodată. Eram des amenințată”

Claudia Pătrășcanu și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri neștiute din spatele divorțului de Gabi Bădălău. Artista a recunoscut că afaceristul a fost dragostea vieții sale, în timp ce, din punctul său de vedere, el nu a iubit-o niciodată. Totodată, cântăreața a mărturisit că familia lui a avut un rol decisiv în divorț.

Claudia Pătrășcanu și-a deschis sufletul și, într-un interviu acordat pentru Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Primul a fost la vârsta de 15 ani, atunci când l-a pierdut pe tatăl său, iar al doilea este reprezentat de

Îl numește în continuare „soțul meu” și spune despre el că a fost marea ei dragoste, dar afirmă că nu mai este îndrăgostită de mult. Spune, în schimb, ca îi este milă uneori de el și că ar vrea să-l ajute pentru că are o viață mult prea „agresivă”, presărată cu scandaluri care îi afectează și pe cei doi băieți ai lor.

„Marea mea dragoste a fost tatăl copiilor. Eu am început să-l iubesc pe soțul meu în timpul în care am rămas însărcinată și am simțit că în pântecul meu e o bucată din noi. Nu a fost dragoste la prima vedere, eu nici nu mai cred în îndrăgosteală”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu.

De altfel, artista spune că în ceea ce privește mariajul cu Gabi Bădălău, nu are ce să-și reproșeze, consideră că l-a respectat mereu, i-a fost loială și nu l-a dezamăgit niciodată. A luat decizia să divorțeze într-un moment în care simțea că nu se mai poate.

„Eram foarte des amenințată”

Mai mult, Claudia Pătrășcanu a susținut că în acea perioadă, și îi spunea că o să-i ia copiii. Cântăreața a dezvăluit că, din punctul său de vedere, afaceristul nu a iubit-o niciodată și că nu a însemnat altceva decât un moment de liniște în viața lui.

„Eram și foarte des amenințată în perioada aia, îmi spunea, ‘dacă bagi divorț de mine, îți fac toate manevrele, te declar nebună’. Au fost momente de disperare în viața mea.

Cred că n-am fost iubită niciodată. Cred că căsnicia noastră a fost un moment în viața lui, un moment în care și-a găsit liniștea.

Eu nu cred că m-a iubit niciodată, dar asta nu m-a deranjat niciodată. Un om când ajunge să te înșele și să aibă o amantă pe care să o prezinte peste tot, înseamnă că acolo s-au investit niște sentimente”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

De altfel, vedeta a susținut că au fost momente în care (încă) soțul său a fost agresiv, chiar dacă nu a ajuns să o lovească.

Familia lui Gabi Bădălău i-a cerut afaceristului să o dea afară din casă

Totodată, cântăreața a susținut că mama și întreaga familie a lui Gabi Bădălău au avut un rol decisiv în separarea lor, cerându-i afaceristului să o dea afară din casă. De altfel, Claudia Pătrășcanu a mărturisit că la ultima întâlnire pe care au avut-o cu toții, s-a simțit umilită și nerespectată.

„Dacă mama lui sau familia lui nu ar fi dat cu pumnul în masă, ‘Du-te și dă-o afară din casă cu copiii!’, sunt convinsă că Gabi nu ar fi făcut lucrul ăsta. Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele, pentru că mi-a fost alături.

Contează foarte mult perioada aceea, să ai pe cineva lângă tine. Mi-a spus să-mi iau absolut tot și să-i las ceea ce era a lui, casa, mașina și tot ce era în casă. Simți că ți se termină pământul. A fost pentru mine același sentiment pe care l-am avut atunci când a murit tatăl meu, la 15 ani”, a susținut cântăreața.

Fratele cu dizabilități al Claudiei Pătrășcanu, folosit împotriva ei în procesul de divorț

Claudia Pătrășcanu are și un frate, în vârstă de 40 de ani. Acesta are probleme de sănătate cauzate de un accident banal, la naștere, medicii l-au scăpat și s-a lovit la cap. Artista a spus că, în procesul de divorț, Gabi Bădălău a afirmat că bărbatul este un pericol pentru copii.

„Eu am și un frate care are un handicap și nu prea am vorbit despre. Cel mai tare m-a durut că s-au legat de el fostul meu soț și familia lui.

De la fratele meu poți învăța multe, poți învăța extrem de multe. Chiar și despre el s-a vorbit în instanță, să nu stea copiii în preajma mea, să-mi ia copiii”, a afirmat cântăreața.