Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au împăcat pentru o zi, de dragul copiilor: „Ne-am reunit”

Deși sunt în plin proces de divorț, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au „împăcat” pentru o zi, cu ocazia aniversării fiului lor, Nicolas, care a împlinit patru ani. Cei doi foști parteneri de viață au făcut pace de dragul copiilor și au avut grijă să le ofere cea mai frumoasă zi.

Războiul dintre afacerist și frumoasa cântăreață este departe de a se termina, mai ales după numeroasele acuzații pe care și le-au făcut unul altuia. Se pare că ai reușit să uite de problemele lor, măcar pentru o zi.

Aceștia i-au organizat fiului lor o petrecere la munte, alături de alte persoane apropiate, unde s-au distrat copios.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au împăcat pentru o zi, de dragul copiilor

Ziua de ieri a fost una importantă pentru Claudia Pătrășcanu și fostul ei partener, Gabi Bădălău. Fiul lor, Nicolas, a împlinit patru ani, așa că au decis să abandoneze războiul pe care îl au de aproape doi ani, de dragul celor mici.

Deși amândoi așteaptă cu nerăbdare să divorțeze, problemele dintre ei nu i-au oprit să-i ofere fiului lor cea mai frumoasă petrecere aniversară. Au petrecut la munte, alături de rude și prieteni apropiați, unde s-au distrat pe cinste, evenimentul special eclipsând conflictele pe care cei doi le au de atâta timp.

Ma mult, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au acceptat să apară în câteva fotografii împreună, alături de copii, în timp ce îi cântau „la mulți ani” lui Nicolas.

Cântăreața a fost prevăzătoare și a menționat, în secțiunea de comentarii, că s-a reunit cu soțul ei strict pentru această mică petrecere, pentru a nu exista speculații. „Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase și pentru urări. Vă îmbrățișez și ptr a nu da curs discuțiilor….. astăzi ne am reunit doar pentru aniversarea lui Nicolas”, a scris vedeta.

Claudia Pătrășcanu: „Nu Bianca Drăgușanu ne-a despărțit”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au petrecut o săptămână de vis în Maldive, imediat după Anul Nou, intrând astfel în vizorul presei. Deși cei doi nu au declarat nimic în mod oficial, au lăsat să se înțeleagă faptul că acum formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul românesc.

Internauții s-au întrebat dacă nu cumva frumoasa blondină este motivul divorțului de Claudia Pătrășcanu, însă vedeta a precizat că nici nu poate fi vorba de așa ceva și că eu existat numeroase probleme de mai mult timp.

„Sper ca fata asta să-i bage mințile în cap, să îl facă să înțeleagă că nimeni nu are nimic cu el, că vreau doar să-mi cresc copii liniștită. Nu o cunosc pe Bianca Drăgușanu, nu am vorbit niciodată, am văzut-o doar șa tv. Le doresc tot binele din lume și chiar să fie fericiți. Eu vreau să divorțez cât mai repede ca ei să facă ce doresc mai departe fericiți. Nu Bianca Drăgușanu m-a despărțit de Gabi, au fost alte probleme”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru o prietenă apropiată, conform surselor FANATIK.

După multe scandaluri și conflicte pe care le-au făcut publice, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău așteaptă cu nerăbdare ziua în care nu vor mai fi legați prin intermediul unui act.