Claudia Pătrășcanu, strigăt de ajutor în divorțul de Gabi Bădălău: ”Poate mă aude toată țara”

Claudia Pătrășcanu trăiește un calvar de nedescris de când încearcă să pună capăt căsniciei cu Gabi Bădălău, fiul fostului ministru Niculae Bădălău. Cântăreața a ajuns din nou în instanță zilele trecute, ultima înfățișare punând-o într-un adevărat impas.

Artista susține că avocații fostului partener de viață încearcă să-l scoată basma curată pentru a câștiga custodia celor doi băieți pe care-i au împreună, în ciuda faptului că bruneta are dovezi care atestă că încă „soțul” consumă substanțe interzise și a avut mai multe probleme cu legea în trecut.

Din păcate, fosta componentă a trupei Exotic este târâtă prin tribunale de un an și patru luni, Claudia Pătrășcanu încercând să-și facă dreptate. Bruneta a cerut ajutorul Ministerului Justiției, precizând că s-a lovit de mult uși închise din cauza numelui pe care-l poartă fostul soț.

Claudia Pătrășcanu, în impas în divorțul cu Gabi Bădălău

„În toată această perioadă a divorțului, am primit sute de mesaje în care femeile, mamele își strigă durerea prin ceea ce trec, povești asemănătoare, delicate, grave sau fără ieșire. Ce credeți, dragi mămici, dragi oameni ai țării acesteia care puțin dintre cei care ne aud iau măsuri și fac ceva…

Pe 10.12.20 am avut o altă înfățișare a divorțului și a custodiei, iar după 1 an și 4 luni, se întâmplă același lucru. Pe tot parcursul acestui an, încă soțul, se prezintă când dorește, aduce scutiri medicale atât pentru el, cât și pentru martori, se amână din motivul vacanțelor pe care le motivează acesta, doar pentru a-și bate joc și a mă lungi la infinit cu acest proces.

Ajung să scriu acest mesaj pentru că simt și observ lucruri care nu ar trebui să se întâmple, ținând cont că în țara noastră femeia poate să fie bătută, maltratată, înșelată, copiii să fie uitați de existența lor, să fie aruncați în stradă și totuși autoritățile, legile să nu miște un deget până acum doar pentru că la mijloc există acest nume Bădălău!

Dacă până acum nu am făcut mai nimic și am lăsat instanța să facă ceva, observ că este cazul să strig cu disperare, căci poate mă aude domnul Ministru al Justiției, poate mă aude toată țara aceasta în care trăim și în care nu se face nimic.

Precizez că de azi înainte voi detalia cu lux de amănunt tot ce am trăit în acea casă, ce am văzut, ce trăiesc în continuare fără temeri și voi dezvălui ceea ce am depus la dosar în tot acest timp, căci până acum mi s-au respins probele audio, video, nimeni nu dorește să le vadă sau să le asculte.

Toate plângerile penale împotriva soțului nu au fost menționate niciodată, plângeri penale făcute atât la poliție, procuratură, cereri peste cereri, protecția copilului etc. Procesul de ieri a început prin audierea martorei lui, care la intrarea în sala a fost pusă să jure cu mâna pe Biblie și în loc să spună: «așa să-mi ajute Dumnezeu», a spus «așa să mă ierte Dumnezeu»…

Bineînțeles că am făcut o observație către doamna președinta pentru ceea ce a spus martora și am fost dată afară din sală, stând la ușă ca un om pedepsit 40 min. Menționez că «soțul» a avut o criză de râs pe parcursul ședinței, dar nu s-a vrut a o sesiza!

Așa cum prevede legea înaintarea unui jurământ se și spune: mărturia mincinoasă se pedepsește până la 3 ani cu închisoarea. Ca atare, m-am conformat și mi-am «executat» pedeapsa 40 min la ușă, chiar dacă venisem acolo de la 300 km tocmai, să-mi susțin cauza”, este o parte din mesajul scris de Claudia Pătrășcanu pe pagina de Facebook.

Postarea integrală în care cântăreața mărturisește calvarul prin care trece de aproximativ 1 an și jumătate, de când a luat decizia de a divorța de tatăl copiilor săi, poate fi citită în mediul online AICI!