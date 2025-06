Claudia Puican, declarație de dragoste pentru Armin Nicoară. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțului ei, cu ocazia zilei de naștere

Ieri a fost zi mare în familia Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară. Faimosul saxofonist și-a serbat ziua de naștere, iar soția lui l-a surprins cu cea mai frumoasă declarație de dragoste.

Armin Nicoară a împlinit 30 de ani

Armin Nicoară a fost în centrul atenției ieri. a împlinit 30 de ani, iar momentul a fost sărbătorit așa cum se cuvine. În cinstea saxofonistului a fost organizată o petrecere de zile mari la care au participat cei apropiați, dar și colegii de breaslă.

Aniversarea de la 30 de ani a fost cu totul și cu totul specială pentru Armin Nicoară. Saxofonistul nu doar că a schimbat prefixul, dar a fost și prima aniversare în formula de 3. În urmă cu două luni, , astfel că are toate motivele să fie împlinit și fericit.

Petrecerea organizată în cinstea sărbătoritului a fost spectaculoasă. Claudia Puican s-a aflat și ea pe lista artiștilor care au întreținut atmosfera și care au dat dedicații pentru Armin Nicoară. De departe, cel mai emoționant moment a fost aducerea tortului.

Claudia Puican, cea mai frumoasă declarație pentru soțul ei, Armin Nicoară

Claudia Puican nu s-a rezumat doar la dedicațiile din timpul petrecerii, ci a simțit nevoia să îi transmită lui Armin Nicoară gânduri frumoase și în mediul online. Artista a ales cele mai profunde cuvinte pentru cel care îi este soț din 2022, iar mesajul i-a impresionat pe fanii celor doi artiști.

”La mulți ani, dragul meu soț! Astăzi împlinești 30 de ani! Am crescut împreună, am râs, am plâns, ne-am ținut de mână în momente frumoase și în altele grele și tot împreună am rămas. Asta înseamnă iubirea adevărată.

O căsnicie nu e doar despre zile ușoare, ci despre alegerea de a rămâne, de a lupta, de a învăța și de a deveni, zi de zi, oameni mai buni unul pentru celălalt. Iar noi asta am făcut – cu sufletul, cu răbdare și cu tot ce suntem. Îți mulțumesc că ești aici, că ne iubești, că ești sprijinul nostru, casa noastră. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele. La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Claudia Puican, pe Facebook.

Petrecerea aniversară dată în cinstea lui Armin Nicoară nu este singurul eveniment major de anul acesta din viața artiștilor. Cei doi plănuiesc să organizeze o petrecere fastuoasă pentru a sărbători botezul micuțului Amir. Fiul artiștilor are deja 6 perechi de nași, iar marele eveniment va avea loc în luna octombrie a acestui an.