Claudia Puican, probleme cu sarcina. Prin ce momente dificile trece partenera lui Armin Nicoară. ”Nu mi-au trecut stările de rău”

Claudia Puican a anunțat că familia ei și a lui Armin Nicoară se va mări. Interpreta este însărcinată, însă, nu este ferită de probleme. Aceasta le-a povestit tuturor cum se manifestă sarcina în cazul ei.

Cu ce probleme se confruntă Claudia Puican de când este însărcinată

Claudia Puican radiază de fericire. Frumoasă interpretă este căsătorită de mai bine de un an cu Armin Nicoară, iar în urmă cu puțin timp le-au dat tuturor cea mai bună veste. Ea și soțul ei vor deveni părinți.

, așa că interpreta vrea să se bucure la maxim de fiecare moment. Din păcate, nu este o graviduță prea norocoasă, după cum chiar ea a recunoscut.

Claudia Puican este foarte activă în mediul online și tot acolo le-a povestit fanilor calvarul prin care trece. , ba chiar se simte din ce în ce mai rău.

”A fost puțin mai greu la început, nu toate femeile sunt așa de norocoase să aibă o sarcină ușoară, fără să-ți fie rău. Mi-a fost foarte rău și încă îmi este, nu mi-au trecut stările de rău. Poate că așa o să o duc până la final, nu este nicio problemă.”, a spus artista în cadrul emisiunii ”Follow Us”.

Claudia Puican și Armin Nicoară abia așteaptă să vină pe lume bebelușul lor

Claudia Puican a recunoscut că nu se simte bine, dar nu va lăsa aceste episoade să îi umbrească fericirea. Artista vrea să se bucure la maxim de această perioadă minunată din viața ei, chiar dacă va trebui să se confrunte cu simptomele specifice.

În cadrul emisiunii menționate, Claudia Puican a mai spus că multă vreme s-a străduit să ascundă aceste simptome. Soția lui Armin Nicoară nu a vrut ca cei din jur să știe prin ce trece și să își facă griji pentru ea.

”Am făcut în așa fel încât oamenii să nu simtă ce s-a întâmplat cu mine. Armin știe, cântam și după mergeam în parcare și vomitam. Am optat pentru fertilizare in vitro și am reușit din prima.”, a mai spus artista.

Claudia Puican a dat vestea că este însărcinată chiar pe Instagram. Aceasta a scris un mesaj emoționant despre ce înseamnă această etapă în viața ei și a lui Armin Nicoară și cât de diferit va arăta totul pentru amândoi.

”Familia noastră este pe cale să crească, iar viața noastră se va schimba într-un mod pe care nici nu ni-l puteam imagina. În curând, un mare miracol va adăuga un nou sens fiecărui zâmbet, fiecărei zile, fiecărei clipe. Suntem plini de recunoștință pentru acest dar minunat.”, este o parte din mesajul postat de Claudia Puican.