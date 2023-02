Claudia Puican, schimbată de operațiile estetice. Cum arăta înainte de intervenții soția lui Armin Nicoară

Cântăreața de muzică populară este schimbată de . Cum arăta înainte de intervenții soția renumitului saxofonist, care în ultima perioadă și-a schimbat înfățișarea destul de mult. A ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor.

Claudia Puican, transformată de intervențiile suferite. Ce înfățișare avea în trecut partenera lui Armin Nicoară

Claudia Puican este foarte atentă la felul în care arată, mai ales că este în lumina reflectoarelor de ani buni. Partenera lui Armin Nicoară a recurs la intervenții chirurgicale, în prezent fanii fiind convinși că este transformată.

A renunțat la aparatul dentar și a apelat la o operație estetică la nivelul bustului. De asemenea, frumoasa artistă și-a mărit buzele, lucru care se poate observa din imaginile pe care le distribuie foarte des pe rețelele de socializare.

„Frumoasă! Păcat că ai apelat la operații estetice! Erai mult mai plăcută fără operații- naturală”, este comentariul lăsat de o persoană pe una dintre paginile solistei de muzică populară, în dreptul unei fotografii.

În altă ordine de idei, cântăreața a primit numeroase mesaje și aprecieri. Majoritatea oamenilor sunt de părere că este frumoasă și are o postură elegantă. Claudia Puican are o siluetă de invidiat și o voce nemaipomenită.

Cum s-au cunoscut Claudia Puican și Armin Nicoară

Claudia Puican și Armin Nicoară se știu de ani buni. Cei doi artiști de muzică populară s-au văzut prima oară la un restaurant, frumoasa blondină precizând că cunoștea amănunte despre fiul renumitului Petrică Nicoară.

„Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, a spus blondina, notează .

„I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume.

Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia… Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, a completat vedeta de la Antena Stars, mai arată sursa menționată mai sus.