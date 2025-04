Claudia Puican, ultimele declarații înainte de naștere. „M-am simțit specială și cu adevărat apreciată”

Claudia Puican și Armin Nicoară vor deveni, în doar câteva zile, părinții unui băiețel. Artista însărcinată în 38 de săptămâni și 4 zile face ultimele pregătiri înainte de a-și ține în brațe minunea mult așteptată. Declarațiile emoționante, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Claudia Puican, ultimele declarații înainte de naștere

Cunoscuta interpretă de muzică de petrecere, ă, a avut parte de o petrecere surpriză care a lăsat-o fără cuvinte. Armin și apropiații i-au pregătit un baby shower micuțului care urmează să vină pe lume, care a emoționat-o pe viitoare mămică până la lacrimi.

ADVERTISEMENT

Încă sunt copleșită de emoție și recunoștință!🥹♥️ Cu doar câteva zile înainte să îl cunosc pe puiul meu,familia mea minunată și prietenii apropiați mi-au făcut O surpriză de neuitat – simplă, dar plină de iubire,gândită cu atâta grijă și suflet, încât m-a lăsat fără cuvinte. În curând începe o nouă poveste… și mă simt atât de norocoasă!🥰🥰 @Sandra Nicoara @Flavia Vieriu @Roxana Puican @puicancatalina @Gianina Pop @Armin Nicoara

Pentru FANATIK, Claudia a făcut ultimele declarații, înainte cu doar câteva zile înainte să nască, despre party-ul despre care nu a știut nimic. Totul fiind plănuit în cel mai mic detaliu, chiar de Armin.

„Atât familia, cât și prietenii apropiați știu cât de dificilă a fost această sarcină pentru mine. Și tocmai de aceea, au reușit să mă surprindă în cel mai frumos mod, cu doar câteva zile înainte să-l cunoaștem pe bebe. A fost un baby shower plin de emoții, lacrimi de bucurie, baloane, tort și daruri minunate pentru micuțul nostru!

ADVERTISEMENT

M-am simțit specială și cu adevărat apreciată — lucru de care orice viitoare mamă are nevoie în această perioadă. Vreau să le mulțumesc public din tot suflet tuturor celor care au făcut parte din această surpriză!Mi-au oferit una dintre cele mai frumoase amintiri din perioada aceasta — o bucurie pe care o voi purta mereu în sufletul meu.”, a mărturisit Claudia Puican.

Armin Nicoară: „Azi-mâine naște”

, dar mai emoționat este când spune Claudia că o înțeapă ceva. La orice interjecție a viitoare mămici sare ca ars. În ultimele zile i-a fost alături și este la curent cu toate detaliile nașterii.

ADVERTISEMENT

„Stăm ca pe ace, că azi-mâine naște. Nu știm când o înțeapă ceva, ce se întâmplă. Merge pe cezariană, dar până e programată nu știm ce se întâmplă. Are deja 39 de săptămâni fără 3 zile”, a dezvăluit Armin Nicoară, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pe toată perioada sarcinii, Claudia nu a stat o secundă, a lansat piesa dedicată micuțului lor, numită ”Am un băiețel și eu”. De asemenea, a mai avut o colaborare inedită cu Andrada Cerna, ”Femeie”.

Claudia Puican: „Nu vă apropiați de acea gravidă să o pupați sau o luați în brațe”

Artista a întâmpinat ceva probleme în cele nouă luni de sarcină, grețurile și arsurile fiind cele mai frecvente. Despre acestea ne-a povestit chiar Armin Nicoară, în urmă cu câteva săptămâni: „Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Își dai seama că îi dă o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente.”, a povestit saxofonistul.

Despre stare ei de sănătate, Claudia Puican a vorbit și ea deschis, de fiecare dată, pe social media. Pentru urmăritorii ei a împărtășit cum s-a pricopsit cu o raceală care i-a dat mari bătăi de cap.

„Asta îmi mai trebuia. Ideea este în felul următor, ca să știți și voi.

Dacă vedeți o femeie însărcinată, că are burtică mare, se vede. Și vedeți pe la știri, în online, că sunt tot felul de răceli, gripa A, gripa B și așa mai departe, nu vă apropiați de acea gravidă să o pupați sau o luați în brațe.

Pentru că ea nu se poate trata și nu poate lua pastile și asta s-a întâmplat și cu mine. Și acum stau să mă chinui. Din ce cauză? Din cauza unora care nu își dau seama pe moment poate.

Dar am vrut să vă zic vouă, celor care mă urmăriți. Dacă vedeți femei însărcinate, nu le pupați, nu luați în brațe, că nu pot trata”, este mesajul pe care Claudia Puican l-a transmis pe Instagram.