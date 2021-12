Claudia Radu de la Chefi la cuțite, transformată complet. Cum arată în prezent fosta concurentă

Fosta este transformată complet, lucru pe care l-a evidențiat de ziua sa de naștere, pe 7 decembrie, printr-o imagine pe Instagram.

Bucătarul este pregătit să înceapă o nouă etapă a vieții sale, asta după ce a luat decizia de a slăbi. Până în momentul de față a dat jos 27 de kilograme.

Și nu se oprește aici. Claudia Radu are de gând să continue procesul de slăbire până în vara lui 2022, subliniind că acum este într-un stadiu „intermediar”.

Claudia Radu de la Chefi la cuțite, schimbare radicală. Transformarea suferită de fosta concurentă

Mai mult decât atât, Claudia Radu este conștientă că mai are mult de muncă, însă are aproape oameni și antrenori de încredere. În plus, se bazează pe o alimentație bine pusă la punct.

De această dată, a renunțat la scuze și a pus piciorul în prag. Și rezultatele sunt unele pe măsură.

„Postarea asta vine că urmare a cuvintelor frumoase pe care mi le-ați scris de ziua mea legat de procesul meu de slăbire și, pentru că m-ați făcut curioasă, a trebuit să alătur ultima postare cu o poză de anul trecut.

Și cam asta a ieșit…. în momentul de față am un rezultat intermediar de -27 kg. Drumul este lung, mai am o grămadă până la destinație.

Voi ajunge cu siguranță acolo unde îmi doresc. Unde mai pui că Ciprian Fit mi-a pus «gând rău» pentru vara viitoare și m-a ambiționat maxim să continui acest proces.

De azi am trecut la un alt nivel, am o grămadă de muncă și mai sunt 7 luni”, a scris Claudia Radu pe pagina de Instagram.

Fosta semifinalistă de la Antena are în plan să ajungă la cea mai bună formă a sa. Totodată, vrea să le insufle celor care se confruntă cu kilogramele în plus că se poate slăbi, trebuie să ai încredere.

Claudia Radu dă dovadă de foarte multă ambiție, merge la sală și se ține de treabă, asta pentru că vrea să se trasforme și mai mult de atât.