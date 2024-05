Claudio Ranieri a spus stop fotbalului! Antrenorul și-a anunțat retragerea la 8 ani de la celebrul succes cu Leicester

La un an după ce a promovat cu Cagliari în Serie A, și-a anunțat retragerea definitivă din fotbal. Italianul a reușit să-și salveze propria echipă de la retrogradare chiar în ultima etapă, grație victoriei cu Sassuolo, scor 2-0.

Ranieri și-a anunțat retragerea la 8 ani de la celebrul succes cu Leicester

Șocul retragerii lui Ranieri vine la exact opt ani după ce acesta a reușit celebrul succes cu Leicester. În 2016, antrenorul italian a reușit să câștige campionatul în Premier League cu formația din Anglia pentru prima dată în istorie.

În frunte cu jucători precum Vardy sau Mahrez, italianul a reușit să facă din Leicester o forță a Angliei timp de două sezoane, reușind să-i aducă echipei de pe King Power Stadium primul trofeu de campioană și prima participare în grupele Champions League. În acel an, Leicester a ajuns până în sferturile de finală ale competiției, dar a fost eliminată de Atletico Madrid.

Titlul cu Leicester nu este singurul pe care Ranieri la câștigat în cariera sa de antrenor. Tehnicianul mai are are în palmares campionate cu echipe precum Fiorentina și AS Monaco de pe vremea când cele două echipe jucau în liga secundă.

Tot cu Fiorentina, Ranieri a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a Italiei, ambele în anul 1996. Antrenorul a mai stat și pe banca Valenciei, formația căreia i-a dus o Cupă a Spaniei și o Supercupă UEFA.

„Cobra”, poveste savuroasă cu Sabin Ilie la Valencia: „Bă, ăsta s-a așezat lângă Ranieri!”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se vede live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, în perioada când acesta juca la Valencia.

„Să vezi ce i s-a întâmplat lui Sabin când a ajuns la Valencia! Toată lumea era pe teren, el era accidentat. Unde crezi că se duce să se așeze?! Lângă Ranieri pe bancă.

S-a uitat la el: ‘Ce faci, băi, băiatule?!’ Ăsta nu înțelegea nici italiană, nici… ‘Păi ce faci, mă?’. L-am ridicat eu într-o secundă.

„Pleacă de acolo!” Mă uitam: ‘Bă, ăsta s-a așezat lângă Ranieri pe bancă!’, a povestit Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.