Claudio Taffarel, la picioarele ”Regelui” Hagi! Interviu de poveste cu portarul brazilian

Brazilia a fost cunoscută zeci de ani ca țara care a dat o mulțime de fotbaliști ce au scris istorie, dar nu portari. Această poveste tristă s-a încheiat la începutul anilor ’90, atunci când în Europa ajungea cel mai de succes goalkeeper din Țara Cafelei.

După 17 ani de la retragere, la 54 de ani, Claudio Taffarel rememorează într-un interviu pentru presa de pe Bosfor trofeele cucerite cu Galatasaray în epoca când îi avea alături pe cei doi mari Gică ai fotbalului românesc, Hagi și Popescu.

Actualul antrenor cu portarii de la ”Cim Bom Bom” și naționala Braziliei analizează eterna comparație dintre Diego Maradona și Leo Messi și vorbește despre așteptările pe care le are de la Neymar.

Cum l-a dat Asprilla afară de la Parma

Ai jucat volei în copilărie. De ce nu ai continuat?

– Voleiul a fost primul meu sport, mi-a plăcut și m-am priceput. Jucam volei în fiecare zi, iar la fotbal mergeam ocazional, cu prietenii. Dacă ar fi existat șansa de a juca volei profesionist, mi-ar fi plăcut, dar fotbalul a fost o carieră mai plauzibilă. Privind în urmă, mă bucur că nu am avut ocazia de a juca volei profesionist, pentru că la 1,82 metri nu aș fi putut ajunge prea departe.

Cum ai ajuns la fotbal?

– Am început să joc fotbal serios când aveam 18 ani. Am fost la un trial la Internacional Porto Alegre și am trecut. Mi-am început cariera târziu și a trebuit să învăț multe lucruri într-un timp scurt. Am avut norocul să am un antrenor de portari foarte bun, care m-a învățat totul. Jocul de volei m-a ajutat la reflexe și la poziționare, dar cariera mea se datorează paraguayanului Dyaro Benitez, primul meu antrenor de portari.

Cum te-ai simțit când ai ajuns la Parma fiind primul portar străin din fotbalul italian?

– Eram foarte mândru, pentru că Italia este țara portarilor. Atunci exista regula cu trei străini în lot, așa că oamenii erau obligați să fie selectivi. Jucam alături de suedezul Brolin și belgianul Grun. Au fost trei ani minunați. Apoi, Parma l-a adus pe Asprilla, un jucător rapid, iscusit, un golgheter. A fost un transfer excelent pentru Parma, dar rău pentru mine, deoarece a trebuit să plec.

”Nu am văzut niciodată un jucător să tragă așa cum o făcea Hagi”

Ai fost într-o perioadă memorabilă la Galatasaray. Ce îți amintești de finala Cupei UEFA câștigată în 2000?

– Totul! Am avut o echipă fantastică. Fiecare jucător era bun și aveam un antrenor bun. Românul Hagi era liderul nostru, dar i-am avut și pe încă un român, Popescu, și pe brazilianul Capone. Arsenal era o putere în Europa, dar am intrat pe teren fără nicio frică. Dacă am fi ieșit cu frică, Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmas și Kanu ne-ar fi șfâșiat.

Apoi ați învins Real Madrid în Supercupa Europei…

– Real Madrid era unul dintre cele mai mari cluburi din lume, erau plini de super-staruri. Dar am plecat de la convingerea că suntem 11 la 11 pe un teren neutru. Cred că am fost mult mai buni în acea zi și a fost un sentiment grozav că am învins o echipă mare de așa manieră clară.

L-ai menționat pe Hagi…

– Un jucător magnific! Chiar merită să fie plasat printre cei mai mari din istorie. Nu am văzut niciodată un jucător să tragă așa cum o făcea el. Avea și putere, și acuratețe. Viziunea lui în joc era la un alt nivel, iar driblingul era fantastic. A scris o poveste cu adevărat frumoasă la Galatasaray. El a însemnat foarte mult pentru restul grupului, a fost fundamental pentru succesul nostru. De aceea suporterii îl consideră unul dintre cei mai mari jucători care au fost vreodată la Galata.

Maradona, cel mai mare fotbalist

Să venim în actualitate… Ce crezi de Neymar?

– Un jucător grozav. Fotbalul său este grozav. Un dribleur incredibil care înscrie goluri fantastice. Este foarte important pentru Brazilia și sperăm cu toții că poate ajunge cel mai bun din lume și ne va aduce încă un titlu mondial. Este un adevărat super-star.

Cine crezi că este cel mai bun portar din lume acum?

– Alisson, cu siguranță. FIFA i-a și acordat acest premiu și a fost pe deplin meritat. Are o tehnică perfectă, este un portar mare. Este timpul lui. După el, există o mulțime de alți portari minunați și mă gândesc la Ederson, Ter Stegen, Courtois sau Oblak.

Cine este cel mai bun jucător pe care l-ai văzut în viața ta?

– Maradona. Sunt un mare fan al lui. A fost o plăcere să-l vezi jucând, felul în care a luptat pentru echipa sa, tehnica lui incredibilă. Colegii săi adorau să joace alături de el. Îmi amintesc cât de entuziasmat era Careca să poată juca împreună cu el.

Crezi că a fost mai bun decât Lionel Messi?

– Dacă spui ceva împotriva lui Messi înseamnă că ai nevoie de un glonț în cap. Uită-te la ce face pentru Barcelona, statisticile lui sunt uluitoare. Este un fenomen, dar nu îmi plac astfel de comparații. Maradona a fost cel mai bun la timpul lui, acum, fără îndoială, Messi este cel mai bun din lume. Messi și Cristiano Ronaldo sunt la un nivel diferit față de anii trecuți. Se joacă într-o altă epocă, fotbalul s-a schimbat. Nu-mi place să fac astfel de comparații, dar a fost o bucurie să-l privesc pe Maradona jucând.

Claudio Taffarel a câștigat 9 trofee în Europa: Cupa Cupelor și două Cupe ale Italiei cu Parma, două titluri, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Galatasaray. Cu naționala Braziliei a câștigat titlul mondial în 1994, a fost finalist în 1998, a cucerit de două ori Copa America în 1989 și 1997 și a mai jucat două finale în 1991 și 1995. De asemenea, este medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Seul, din 1988.

”Suporterii Galatei sunt absolut fantastici. Fac diferența. Când jucătorii au nevoie de ei, le oferă întotdeauna motivație. Când joci în deplasare, sunt mereu alături de tine, te inspiră foarte mult. Nu voi uita niciodată un meci în deplasare cu Dortmund. Toată lumea știe că suporterii lui Dortmund sunt pasionali, dar la acel meci Galata a avut mai mulți fani! A fost incredibil”, a mai declarat brazilianul.

Taffarel a vorbit și de finala Champions League: ”Cred că Bayern și PSG au fost cele mai bune echipe ale sezonului și au ajuns pe merit în finala Champions League. Brazilienii au înveselit mult jocul celor de la PSG, dar Bayern a avut ceva în plus în ceea ce privește jocul. Mi-am dorit foarte mult ca Neymar să câștige acest trofeu, dar este doar o zi. Sper ca în viitor să câștige această competiție și să ajungă să fie considerat cel mai bun jucător din lume”.