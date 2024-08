Claudiu Keșeru a revenit pe teren! Pentru ce echipă va semna fostul atacant de la FCSB

Claudiu Keșeru (37 ani) este în mare formă și se apropie cu pași repezi de o revenire în fotbalul profesionist. Fostul internațional se antrenează cu o forță a campionatului bulgar.

în urmă cu un an, după un sezon petrecut la UTA Arad, în care a evoluat în 33 de partide și a reușit să înscrie 6 goluri și să trimită două pase decisive.

Conform presei din Bulgaria, fostul internațional și-ar dori să își reînceapă cariera de fotbalist profesionist. Atacantul s-a alăturat deja celor de la PFK Cerno More Varna, echipă care a terminat pe poziția secundă în stagiunea recent încheiată. Vicecampioana Bulgariei a evoluat în preliminariile UEFA Conference League, însă a fost deja „scoasă din joc” de Hapoel Beer Sheva.

„Bombă! Keșeru va juca din nou în Bulgaria. Cel mai bun marcator din istoria lui Ludogorets s-a alăturat lui Cherno More. Când era la Ludogorets, Keșeru și-a cumpărat un apartament în Varna, iar acolo va locui în perioada în care va fi jucătorul lui Cherno More. Cei din club îl așteaptă pe starul român să contribuie cu golurile sale”, punctează jurnaliștii de la .

Jurnaliștii de la confirmă cele prezentate mai sus și ne transmit că viitorul contract al lui Claudiu Keșeru va depinde de forma pe care o va arăta atacantul la echipă.

„Contractul lui Keșeru va fi unul deschis, totul depinzând de forma în care se va afla și de prestațiile din teren. Clubul este impresionat de forma atacantului, chiar dacă acesta n-a mai jucat de un an. Keșeru a arătat multă ambiție pentru a demonstra”, au transmis cei menționați mai sus.

Claudiu Keșeru, golgheter all-time în Bulgaria

Claudiu Keșeru s-a simțit excelent în perioada petrecută în Bulgaria (2015-2021), la Ludogorets, unde românul a evoluat în 243 de meciuri, a marcat 139 de goluri și a livrat 44 de pase decisive. Atacantul este golgheterul străin all-time din campionatul din țara vecină, unde a cucerit nu mai puțin de 6 titluri de campion.

După perioada de glorie petrecută în campionatul bulgar, Claudiu Keșeru hotăra să revină la FCSB, unde a avut un start foarte bun de sezon, însă în cele din urmă atacantul .

”Nu am fost supărat pe Keșeru. Am zis că nu o să mai joace, l-am încercat, dar nu am fost niciodată supărat pe el. Eu l-am luat în brațe când m-am întâlnit cu el. I-am zis că asta este situația. Supărat ești pe un om când face ceva voit. El respectă programul. El atâta poate”, declara patronul de la FCSB la acel moment.